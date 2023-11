Youtuber ocenił tegoroczny Burger Drwala: „trochę taką sztuczyzną wieje”

McDonald's ma powody do obaw? Słynny tester zabrał się za to, co robi najlepiej! Youtuber przetestował popularne burgery i postarał się o możliwie najszczersze opinie w temacie wszystkich pozycji menu z drwalem w roli głównej.

Dymitr Błaszczak jest youtuberem prowadzącym popularny kanał „Sprawdzam Jak”. Pomysł jest zaskakująco prosty, ponieważ wszystko sprowadza się do tego, że zgodnie z tym, co sugeruje nazwa, Dymitr po prostu testuje i sprawdza różne rzeczy.

W związku z tym, że nadszedł czas, na który czekają niemal wszyscy fani burgerów, tym razem mamy okazję zobaczyć, jak Dymitr Błaszczak zabiera się za test nowych drwali. Chodzi oczywiście o słynny Burger Drwala McDonald's.

Ocena wszystkich drwali

Warto zacząć od tego, że jak tłumaczy youtuber, ostatni raz jadł drwala mniej więcej dwa lata temu. Ponadto trzeba brać pod uwagę fakt, iż wtedy burger mu nie smakował. Jak było tym razem? Na pierwszy ogień poszedł Burger Drwala z Kurczakiem!

Bardzo tłusty, lekko zamulający, ale obiektywnie… jest git. Dużo tego sosu, jednak wydawało mi się, że jest go trochę mało, ale panie dolały chyba większą porcję.

Ser na bułce podobno dobrze się przebija, ogólnie nie ma tragedii, a Dymitr odniósł wrażenie, że jego burger jest super świeży.

Burger Drwala Klasyczny

Co ciekawe, klasyczny burger został uznany za gorszy i padła opinia, że jest zbyt suchy.

Ta wołowina tutaj, ona wprowadza taką suchość, nie ma takiej soczystości.

Przy okazji zasmakowano również zakręconych frytek, które zostały uznane za dość drogie (8,90 zł), ale za to bardzo smaczne.

Kolejne burgery

Dymitr sprawdził sporo opcji. Drwal z chrzanem był zdecydowanie lepszy niż zwykły. „Tego chrzanu naprawdę jest tutaj dużo”. Co potem? Otóż youtuber sięgnął po drwala z żurawiną i zaznaczył, że naprawdę się postarano, ponieważ te burgery ogólnie wyglądają nieźle. Żurawiny jest bardzo dużo i jest ona raczej słodka: „To jest raczej taki dżem, dużo słodzika”. Dodał, że „trochę taką sztuczyzną wieje”, a burger z żurawiną go po prostu nie zachwycił.

Cały materiał znajduje się poniżej, więc zachęcamy do zapoznania się z krytyką wszystkich burgerów.

Oglądaj

Na koniec przypominamy, iż informowaliśmy o tym, że jeden z polskich influencerów nie czuje się bezpiecznie na YouTubie. Do tego jeszcze Krzysztof Stanowski zdradził pewną tajemnicę!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!