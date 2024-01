Loomis rozstał się z Arch Enemy. Wiadomo, kto go zastąpi

Wszyscy jesteśmy ciekawi, co 2024 rok przyniesie branży muzycznej. Nie trzeba było długo czekać, a zmiany już nastąpiły. Tuż przed końcem roku Jeff Loomis poinformował o swoim odejściu ze szwedzkiej grupy Arch Enemy. Jak zapewnił, pożegnanie nastąpiło w przyjaznej atmosferze. Teraz jednak jest jego czas, aby rozpocząć nowy rozdział w życiu.

Mój czas w Arch Enemy dobiegł końca. Granie i koncertowanie z nimi (przez 9 lat) było dla mnie świetną zabawą, ale teraz nadszedł czas, aby rozpocząć nowy rozdział w moim życiu. Życzę Alissie, Michaelowi, Sharlee i Danielowi wszystkiego najlepszego i uważam ich za przyjaciół na całe życie – brzmiał fragment oświadczenia gitarzysty.

Nowy gitarzysta Arch Enemy

Do odejścia z formacji Jeffa odniósł się założyciel grupy Michael Amott, który nie tylko wyraził wdzięczność za obecność gitarzysty w zespole, ale także podkreślił, że muzycy szanują jego decyzję o pożegnaniu się z grupą. Oprócz tego wyjawiono, kto zastąpi Loomisa. Nowym gitarzystą Arch Enemy został Amerykanin Joey Concepcion, który jak przyznał, już nie może doczekać się pierwszych koncertów.

Jeff Loomis do Arch Enemy dołączył w 2014 roku. Można go usłyszeć na albumach "Will To Power" z 2017 roku oraz "Deceivers" z 2022 roku. Pod koniec lat 80. jako 18-latek brał udział w przesłuchaniach, ubiegając się o stanowisko gitarzysty w Megadeth.

Źródło: Antyradio/Muzyka.interia.pl

