No Doubt wraca po niemal 10 latach. Już wybrali festiwal

Zgodnie z tradycją, organizatorzy Coachelli podjęli decyzję o ujawnieniu wykonawców tego festiwalu w jednym ogłoszeniu. Ku zdziwieniu wielu ludzi, okazało się, że będzie miał miejsce niespodziewany, a może wręcz widowiskowy powrót.

No Doubt wraca po latach

Amerykańska grupa No Doubt powstała w listopadzie 1986 roku w Kalifornii. Ich popularność stopniowo rosła, aż w końcu udało im się wskoczyć na poziom światowej sławy, która była związana m.in. z albumem Tragic Kingdom.

To już pewne! Po niemal dekadzie przerwy, No Doubt powróci i zagra specjalny koncert na Coachelli. Łatwo sobie wyobrazić, że spore grono osób odczuwa w związku z tym wielką ekscytację. W ramach ciekawostki można jeszcze wspomnieć, że odrobinę wcześniej Gwen Stefani znalazła się w filmiku, który ukazywał jak rozmawia z pozostałymi członkami zespołu (Tony Kanal, Adrian Young, Tom Dumont).

Warto jeszcze dodać, że na tym słynnym festiwalu muzycznym znajdzie się m.in. Doja Cat, Lana Del Rey, The Creator. Coachella to ceniona impreza, którą kojarzą fani dobrej muzyki z całego świata. Fakt, że tym razem pojawi się tam No Doubt i będzie to wyjątkowy powrót, tylko dodaje temu wszystkiemu zwiększonej dozy ekscytacji.

Źródło: Antyradio/Today

