Nicko McBrain ukrywał poważną chorobę. W jakim jest teraz stanie?

Nicko McBrain z Iron Maiden ukrywał przez dłuższy czas, że wykryto u niego raka. W rozmowie we wrześniu 2021 z University Of Miami Health System przyznał się do swojej diagnozy. Dopiero teraz, czyli ponad rok później, do wywiadu dotarły zagraniczne media.

Nicko McBrain z Iron Maiden ukrywał poważną chorobę. W jakim jest teraz stanie?

We wcześniej wspomnianym wywiadzie perkusista Iron Maiden wyznał, że w 2019 roku zauważył, że jego głos brzmi dziwnie i nie było to związane z koncertami:

Gdy jesteś sam w pokoju, mówisz i słyszysz swój głos w głowie - gdy jesteś przeziębiony ten głos jest inny. Tak było ze mną. (...) Nie byłem przeziębiony, nie miałem żadnych symptomów. Zauważyłem, że podczas rozmów musiałem oczyszczać częściej gardło. Wtedy zdecydowałem się zadzwonić do lekarza.

Całe szczęście, że zdecydował się pójść do lekarza. W 2020 zdiagnozowano u niego 1 stopień raka krtani. W ciągu tygodnia McBrain miał operację usunięcia nowotworu. Zabieg przebiegł pomyślnie, Nicko McBrain nie ma już problemów z krtanią, ale cały czas musi pamiętać o badaniach.

Perkusista w ogóle nie nagłaśniał tej sprawy tak jak to zrobił Bruce Dickinson, który również zmagał się z rakiem. Najważniejsze, że panowie są zdrowi i już niebawem wystąpią w Polsce.

Iron Maiden zagra koncert w Polsce w 2023. Gdzie kupisz bilety?

Iron Maiden pojawi się 13 czerwca 2023 na Tauron Arenie w Krakowie. Bilety są dostępne na stronie livenation.pl. Koncert odbędzie się w ramach trasy The Future Past Tor i Iron Maiden wykona utwory z najnowszego albumu "Senjutsu". Nie zabraknie też utworów z kultowej płyty "Somewhere In Time" z 1986 roku i innych klasycznych kawałków.