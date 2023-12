Nie żyje perkusista AC/DC. Muzyk miał 77 lat

Smutna wiadomość obiegła media. Nie żyje Colin Burgess, który był pierwszym perkusistą grupy AC/DC. Muzyk miał 77 lat. Koledzy z zespołu pożegnali go wpisem w social mediach.

Pierwszy perkusista AC/DC nie żyje

16 grudnia 2023 roku zmarł pierwszy perkusista legendarnej grupy AC/DC. Colin Burgess miał 77 lat. Muzyk z grupą związany był od listopada 1973 do lutego 1974 roku. Wówczas został z zespołu wyrzucony. Członkom formacji nie spodobało się jego zachowanie. Jak tłumaczył, było one spowodowane zażyciem nieokreślonej substancji, którą ktoś miał mu wrzucić do drinka. Mimo krótkiego czasu pracy w zespole wierni fani doskonale pamiętają jego występy. Pożegnali go nie tylko słuchacze, ale także koledzy. Na oficjalnym profilu zespołu na Facebooku pojawił się wpis, wraz ze zdjęciem.

Bardzo smutna wiadomość o śmierci Colina Burgessa. Był naszym pierwszym perkusistą i bardzo szanowanym muzykiem

Smutek w sieci wyrazili także fani. Nie zabrakło komentarzy dotyczących twórczości perkusisty. Wielu zaznaczało, że Colin „zrobił kawał dobrej roboty”. Oficjalna przyczyna śmierci nie jest znana. Colin Burgess związany był także z australijską grupą rockową The Masters Apprentices. Grał też m.in. w His Majesty.

