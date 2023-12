Behemoth zapowiada urodzinowy koncert! Paryż to wytrzyma?

To prawdziwa gratka dla fanów Behemotha oraz miłośników cięższych brzmień, którzy szukają okazji do świętowania i słuchania dobrej muzyki.

Wspominaliśmy już o PL Music Video Awards 2023, gdzie mieliśmy okazję do podkreślenia, iż w kategorii „Rock i ostre brzmienie” zwyciężył teledysk Behemotha do utworu „Once Upon A Pale Horse”. Oczywiście nie jest tajemnicą, że wokół tego zespołu co jakiś czas przytrafiają się rożnego rodzaju kontrowersje. Kiedyś katolicy nie chcieli koncertu Behemotha w Boże Ciało, a innym razem Nergal szukał pracownika, lecz internauci byli oburzeni pewną rzeczą.

Tym razem chcielibyśmy wspomnieć o czymś niezwykle pozytywnym dla wszystkich fanów Behemotha! Otóż jak donosi m.in. Teraz Muzyka, polski zespół zapowiedział urodzinowy koncert w paryskiej filharmonii. Jakby tego było mało, zaplanowano jeszcze internetową transmisję.

Behemoth i wielka celebracja! To już 33 lata

Specjalny koncert w Paryżu będzie idealną okazją do świętowania dla wszystkich fanów. Behemoth uczci 33 lata swojego istnienia, natomiast wszyscy chętni zyskają możliwość oglądania imprezy za pośrednictwem internetu.

Już 30 kwietnia można cieszyć się z Outliving Christ, czyli wyjątkowego koncertu w Philharmonie de Paris, który ma być przepełniony niespodziankami i świetnymi utworami z odległej przeszłości Behemotha. Dla wielu ludzi spore znacznie będzie miał fakt, że całość da się oglądać online i wszystko wskazuje na to, że będzie to bez żadnych opłat.

Korzystając z okazji przypominamy, że polski zespół SERPENTS zaprezentował nowy singiel!

