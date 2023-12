Ozzy odcina się od łatki metalowca. Wyjaśnił, jak siebie postrzega

Ozzy Osbourne ze względu na zły stan zdrowia postanowił zawiesić działalność muzyczną. Mimo kłopotów ze zdrowiem wciąż wierzy, że jeszcze uda mu się wrócić na scenę. Póki co razem z rodziną ruszył z serią podcastów. Chętnie też dzieli się swoimi przemyśleniami na temat muzyki.

Ozzy Osbourne nie postrzega siebie jako metalowca

Niedawno w jednym z podcastów, Ozzy odpowiedział na pytanie, czy chciałby w przyszłości zrobić to samo, co legendarny zespół The Beatles. Chodzi o stworzenie utworu przy pomocy sztucznej inteligencji. Okazuje się, że „Książę Ciemności” nie jest całkowicie przeciwny tego rodzaju działaniom.

W rozmowie z magazynem SPIN Ozzy odniósł się do postrzegania metalowej muzyki. Okazuje się, że niespecjalnie cieszyło go, kiedy przypinano mu łatkę metalowca.

Cóż, nigdy nie czułem się komfortowo z tytułem, jaki mi nadano – metal. Ozzy Osbourne gra ciężko, ale zespoły uważane za metalowe są naprawdę ciężkie, a wszyscy jesteśmy umieszczani w tej samej kategorii. Kiedy zostaniesz wrzucony do określonego gatunku, bardzo trudno jest zrobić coś lżejszego, utwór akustyczny czy cokolwiek innego. Kiedyś była to zawsze muzyka rockowa. To wciąż tylko muzyka rockowa - wyjaśnił muzyk.

Źródło: Antyradio/Spin.com

