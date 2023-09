Minęło 30 lat, a fani Nirvany dostaną aż 53 niepublikowane nagrania

Przedwczesna śmierć Kurta Cobaina była prawdziwym szokiem dla miłośników muzyki, a niektórzy wciąż nie mogą się z tym pogodzić. Okazją do refleksji w temacie może być m.in. fakt, że niebawem minie 30 lat od wydania „In Utero”, czyli ostatniego albumu Nirvany… zespołu, który świetnie odzwierciadlał bunt młodego pokolenia.

Takiego „In Utero” jeszcze nie było!

Wiele osób zwróci uwagę, że to „Nevermind” z 1991 roku jest najbardziej kultowy oraz niezwykle ważny w budowaniu legendy słynnego Kurta Cobaina.

Już sam singiel z promującą album piosenką „Smells Like Teen Spirit” zrobił furorę i przyciągnął uwagę masy muzycznych wielbicieli. Trudno się zatem dziwić, że „Nevermind” ma tak wielkie uznanie. Nie zmienia to jednak faktu, że zaplanowana reedycja ostatniego albumu Nirvany będzie sporym wydarzeniem i okazją do tego, żeby 53 nieopublikowane wcześniej nagrania oficjalnie trafiły na rynek.

Reasumując, 27 października 2023 roku w ręce fanów trafi specjalna reedycja deluxe albumu ze zremasterowanymi nagraniami i bonusowymi materiałami, wśród których znajdą się m.in. dodatkowe utwory live. Nagrania koncertowe z lat 93-94 pochodzą z Seattle, Los Angeles, Springfield, Nowego Jorku, a także Rzymu. Jakby tego było mało, fani mogą jeszcze liczyć na 48-stronicową książkę z wyjątkowymi fotografiami, plakatami oraz innymi gadżetami. Dostępne będą warianty w formie vinyli oraz CD.

