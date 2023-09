Niesamowite odkrycie w polskim lesie. To nie jest ludzkie dzieło

Tego nie zbudowali ludzie! Widząc takie struktury, w pierwszej chwili można sobie pomyśleć, że ma się do czynienia z jakimś tajnym projektem lub wpływem obcej cywilizacji. Oczywiście gdy tylko ochłoniemy, prawdopodobnie szybko zrozumiemy o co tak naprawdę chodzi.

Bobry są niezwykle pożyteczne i pracowite. Te wspaniałe stworzenia hamują odpływ wody i odtwarzają mokradła, które są oazami życia. Nie każdy wie, iż poprawa bilansu wodnego jest bardzo ważna dla złagodzenia negatywnych zjawisk, takich jak susze i nagłe powodzie. Temat sprowadza się m.in. do tego, że mocno wysuszona gleba nie sprawdzi się w przyjmowaniu oraz magazynowaniu nagłych, silnych opadów deszczu.

Działalność bobrów wpływa korzystnie na zachowanie środowiska wodno-błotnego, ponieważ łagodzi skutki suszy, zmian klimatycznych i przyczynia się do podwyższenia poziomu wód gruntowych. Nadleśnictwo Choczewo

Co ciekawe, ludzie czasem sami sobie szkodzą i chcą m.in. masowo doprowadzać do tego, żeby woda zawsze spływała szybciej, podczas gdy to właśnie mechanizm spowalniania spływu wody sprzyja walce z suszami i powodziami, a także samej ochronie rzek. Retencja to zdolność do okresowego zatrzymywania wody i warto pamiętać także o tym, iż wodne zasoby ulegają powiększeniu, gdy szybki spływ powierzchniowy jest zastępowany przez powolny odpływ gruntowy.

Piękna, imponująca tama polskich bobrów

Nadleśnictwo Choczewo podzieliło się fotografią przepięknej tamy, która została wykonana z zadziwiającą precyzją i starannością. Doskonale spełnia swą funkcję, przy okazji mając korzystny wpływ na środowisko. Co ciekawe, na zdjęciu można zobaczyć, iż tama dorównuje wysokością mężczyźnie, który ma 190 cm wzrostu.

Nadleśnictwo Choczewo przypomina, że oczywiście bobry to mistrzowie małej retencji. Rzeczywiście są to jedne z ciekawszych zwierząt, które żyją w naszym kraju. Podobnie jak ludzie, bobry wykazują się zdolnością do zmieniania otoczenia, żeby mogło lepiej spełniać ich potrzeby. Budują niezwykłe tamy, które spowalniają przepływ wody, tym samym podnosząc jej poziom w regionie. Nawet mimo pełnej świadomości tych zjawisk, czasem ciężko wyjść z podziwu, gdy zobaczy się tak ładną tamę, jak na ostatnim zdjęciu Nadleśnictwa Choczewo.

