The Beatles bije rekordy. Jeden z nich należał do Elvisa Presleya

Ostatnia piosenka zespołu The Beatles „Now And Then” z wielkim sukcesem. Zespół pobił kilka rekordów.

Ostatnia piosenka zespołu The Beatles „Now And Then” swoją premierę miała 2 listopada. Utwór zachwycił nie tylko fanów legendarnej grupy. Piosenka nietuzinkowa, również pod tym względem, że do jej stworzenia wykorzystano technologię sztucznej inteligencji. AI nie przez wszystkich jest mile widziana w muzycznej branży, jednak w tym przypadku jej zastosowanie było strzałem w dziesiątkę. Pozwoliła ona na oddzielenie wokalu od pianina Johna Lennona w odpowiedniej jakości. Udało się tego dokonać po ponad 40 latach!

The Beatles bije rekordy

Piosenka legendarnego zespołu szybko obiegła świat. Utwór przypadł do gustu zarówno starszym jak i młodszym słuchaczom. Muzycy mają ogromny powód do dumy. „Now And Then” wspiął się na szczyty list przebojów. Utwór zdobył pierwsze miejsce dokładnie 60 lat po tym, jak na szczyty list trafił pierwszy utwór The Beatles, który stał się numerem jeden. W maju 1963 roku na szczytach list brylował „From Me To You”. The Beatles pobili też rekord Elvisa Presleya, u którego różnica w wydaniu pierwszego i ostatniego hitu wynosiła 47 lat i 6 miesięcy.

To nie koniec sukcesów. Utwór „Now And Then” powędrował również na szczyt listy najszybciej sprzedających się singli roku w historii. Osiągnął wynik 48 tysięcy sprzedanych egzemplarzy w zaledwie 7 dni od premiery. Winyle natomiast sprzedały się w 19 400 egzemplarzach, co pozwoliło w tej kategorii również uzyskać rekord. Do tego trzeba dołożyć największą tygodniową fizyczną sprzedaż od prawie dekady.

The Beatles, tworząc utwór, wykorzystali sztuczną inteligencję i również w nowych technologiach osiągają świetne wyniki. W streamingu „Now And Then” jest obecnie najczęściej odtwarzanym utworem. W ciągu jednego tygodnia zdobył 5,03 mln odtworzeń. Dla porównania poprzedni rekord należał do utworu „Here Comes the Sun”. W 2021 roku w siedem dni zdobył 1,05 mln wyświetleń. Wydanie ostatniego utworu pozwoliło The Beatles na zostanie brytyjskim zespołem z największą liczbą singli numer jeden w historii. Aż 18 utworów wskoczyło na czołowe miejsce list przebojów.

Oglądaj

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!