Oto najczęściej streamowana artystka na polskim Spotify! Czwarty rok z rzędu

Sanah szturmem podbiła polski rynek muzyczny. Artystka trafiła w gust muzyczny zarówno młodszych jak i starszych słuchaczy.

Sanah najczęściej streamowaną artystką

Jak co roku serwis Spotify przygotował muzyczne podsumowanie roku i zdradził, kogo najczęściej słuchają Polacy. Opublikowano #SPOTIFYWRAPPED. Po raz czwarty z rzędu sanah udowodniła, że polska publiczność ją kocha. To ona została najczęściej streamowaną artystką w tym serwisie w naszym kraju.

Sanah jest słuchana zarówno przez młodszych słuchaczy jak i starszych. Mimo iż co jakiś czas zdarza się, że ktoś krytykuje jej twórczość, to liczby mówią same za siebie. Piosenkarka może być z siebie naprawdę dumna. Liczby robią ogromne wrażenie. Piosenki artystki zostały odtworzone 303,8 mln razy przez 7,1 mln słuchaczy! Łącznie muzyki sanah słuchano przez 15,8 mln godzin w 180 krajach! Tegoroczne zestawienia przygotowane przez popularny serwis pokazały, że Polacy coraz częściej sięgają po polską muzykę. Na liście najchętniej słuchanych wykonawców znalazł się tylko jeden zagraniczny artysta. Większość odtwarzanych piosenek to polskie utwory. Również o 18% częściej niż w 2022 roku stawiano na lokalnych artystów.

Źródło: Antyradio/Materiały prasowe

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!