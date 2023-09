Znany scenarzysta krytykuje Sanah: „śpiewa i mówi o pierdołach”

Całkiem niedawno, bo w piątek, odbył się koncert Sanah na Stadionie Narodowym, gdzie miało się bawić niemal 70 tys. osób. Warto zaznaczyć, że wydarzenie zostało pozytywnie ocenione przez media. Ponadto, jeszcze przed rozpoczęciem zabawy w sieci pojawiły się wypowiedzi samej piosenkarki, która zaznaczała, iż czuje wielką radość i dosłownie nie jest pewna, czy kiedykolwiek była aż tak podekscytowana przed koncertem. Na scenie pojawiali się goście specjalni, a wśród nich był m.in. Tomasz Kot, a także Dawid Podsiadło.

Andrzej Saramonowicz nie jest zadowolony

Niestety, ale nie wszyscy odczuwają pozytywne emocje w związku z koncertem Sanah na Stadionie Narodowym. W mediach społecznościowych na jakiś czas pojawiła się wypowiedź Andrzeja Saramonowicza, który stwierdził, że jest rozczarowany postawą Sanah.

Jestem rozczarowany postawą Sanah. W Polsce dokonuje się gwałt na demokracji, a ta ma Stadion Narodowy i śpiewa oraz mówi o pierdołach. W linku macie prawdziwy kobiecy głos z 2023 roku. R.E.V - całkiem nowa grupa z Łodzi. Jest moc! Szerujmy ten kawałek, bo warto. Niech coraz więcej ludzi to pozna. Andrzej Saramonowicz

Jedno z podstawowych pytań może się sprowadzać do tego, czy każdy człowiek będący artystą, w gruncie rzeczy ma obowiązek poruszania tematów politycznych np. w swojej twórczości lub nie tyle w samej twórczości, co choćby w przerwach między piosenkami w trakcie koncertu? Innymi słowy, jeżeli komuś uda się zgromadzić imponujące grono fanów, którzy zapłacą za bilety, żeby posłuchać muzyki… to koniecznie trzeba uznać to za okazję do tego, żeby np. rozmawiać o polityce, pouczać o ważnych sprawach, edukować? A może powinno to zależeć tylko od indywidulanych przekonań artysty, na zasadzie: można, ale nie ma takiego obowiązku.

Każdy będzie miał inne zdanie na ten temat, więc jest to dobrym bodźcem do wywoływania dyskusji. Właśnie dlatego komentarz Andrzeja Saramonowicza skłonił wiele osób do wypowiedzi, a wśród nich znalazł się nawet Krzysztof Stanowski, który szyderczo zauważył, iż Andrzej Saramonowicz to przecież słynny nowy Wajda, reżyser i scenarzysta od filmów ważnych i ważniejszych.

Trafiły się również wypowiedzi fanów, którzy często zwracali uwagę na fakt, że koncert jest dla nich okazją przede wszystkim do tego, żeby „zapomnieć o tym całym bagnie na zewnątrz”. Byli i tacy, którzy pisali, że sytuacja faktycznie jest wręcz kuriozalna, bo w końcu to „dziwne, że ludzie przyszli na koncert i dostali... koncert zamiast wiecu”.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!