Polska muzyka dominuje! Spotify Wrapped to potwierdza

Na wstępie warto podkreślić, że Spotify oferuje użytkownikom spersonalizowane doświadczenie muzyczne i publikuje zestawienia najchętniej odtwarzanych utworów, artystów i podcastów 2023 roku. Taka możliwość pojawia się każdego roku, dzięki czemu łatwo zwrócić uwagę na różnego rodzaju schematy. Przykład? Podobnie jak w latach poprzednich, polscy artyści zdominowali lokalne listy i w tym roku!

Zanim przejdziemy dalej, przypominamy o nowych wieściach na temat Mystic Festival 2024, a także o pierwszych ujawnionych gwiazdach Jarocin Festiwal 2024! To prawdziwa gratka dla fanów rocka.

Lokalni artyści zawładnęli top listami Spotify w Polsce

W informacji prasowej możemy przeczytać, iż nie jest to szczególnie wielką niespodzianką, ponieważ miłość do polskiej muzyki stale rośnie, co widać wyraźnie po tegorocznych zestawieniach top 10. Na liście najchętniej słuchanych wykonawców znalazł się zaledwie jeden zagraniczny artysta, natomiast aż 8 na 10 najczęściej odtwarzanych piosenek to… utwory polskie! Tylko w tym roku słuchaliśmy lokalnych artystów 18% częściej niż w 2022 roku.

Po zapoznaniu się z takimi ciekawostkami łatwo zrozumieć, że w naszym kraju ceni się przede wszystkim polskich artystów, a przynajmniej tak wynika z zapewnień płynących ze strony Spotify. Możemy przeczytać, iż podobnie jak w latach poprzednich, polski rap zdominował i tegoroczne podsumowanie Wrapped. Na podium najczęściej słuchanych utworów znajdziemy “Taxi” Kizo, Bletka, BeMelo, Eddie Block i Adash czy “5 INFLUENCEREK” Zeamsona. Zestawienie 10 najczęściej streamowanych artystów otwiera Taco Hemingway, z Whitem 2115 i Kukonem na drugim i trzecim miejscu. Znajdziemy tu zaledwie trzech artystów popowych: sanah, Dawida Podsiadło i The Weeknd.

Spotify Wrapped po raz kolejny potwierdza w jak znakomitej kondycji znajduje się polska muzyka. Cieszymy się, że polscy artyści oraz artystki kontynuują rozpoczętą już kilka lat temu zdecydowaną dominację naszych lokalnych zestawień roku we wszystkich kategoriach. Mateusz Smółka, Music Team Lead w Spotify Polska

Źródło: Antyradio/Materiały prasowe

