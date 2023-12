Nawet Ozzy Osbourne jest zdziwiony, że są takie plotki na jego temat

Kontrowersyjny muzyk ma wiele ciekawych historii do opowiedzenia... ale czasem nawet Ozzy nie rozumie, dlaczego ludzie myślą na jego temat tak dziwne rzeczy.

Wcześniej pisaliśmy już o tym, że Ozzy Osbourne odnosił się do możliwości związanych ze sztuczną inteligencją. Informowaliśmy również o tym, jak Ozzy wspominał swoje wciąganie mrówek nosem, jednak prawda jest taka, że na temat kontrowersyjnego muzyka istnieje znacznie więcej nietypowych plotek.

Jak donosi m.in. serwis Loudwire, w trakcie The Osbournes Podcast padła ciekawa prośba. Konkretniej mówiąc, Jack Osbourne chciał wiedzieć o najbardziej szalonych plotkach, jakie Ozzy miał okazję usłyszeć na swój temat.

Wyjątkowo mroczna plotka o Księciu Ciemności

Trudno w to uwierzyć, lecz podobno Ozzy Osbourne słyszał mniej więcej takie pogłoski na swój temat, iż nie wychodzi na scenę, jeśli nie dokona mordu na 15 szczeniakach. Czy muzyk faktycznie ma tak złą opinię w kwestiach związanych ze zwierzętami? Wygląda na to, że tak, a jednym z powodów może być odgryzanie ich głów.

Mieliśmy już szansę pisać o najdziwniejszych rzeczach, które zostały rzucone na scenę. Była to świetna okazja do wspomnienia o tym, że podczas jednego z koncertów, ktoś postanowił rzucić nietoperza, natomiast Ozzy Osbourne odgryzł mu głowę. Być może to właśnie dlatego ludzie miewają obawy nawet przed tym, żeby Ozzy poszedł oglądać… lwy w okolicznym cyrku.

Jak poinformował sam Osbourne, kiedyś znajdował się przy Madison Square Garden, a niedaleko był cyrk. Szkoda przeoczyć taką okazję, więc legendarny muzyk powiedział: „Idę obejrzeć te lwy”, na co usłyszał odpowiedź: „Nie ty, ty na pewno nie”. Taka reakcja wydała mu się absurdalna, ponieważ czasem ludzie zachowują się tak, jakby Ozzy chciał zabijać wszystkie zwierzęta z najbliższego otoczenia.

Źródło: Antyradio/Loudwire/The Osbournes Podcast

