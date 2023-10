Mike Portnoy wraca do Dream Theater! Oto najlepsze reakcje fanów

Miłośnicy muzyki mają niemałe powody do tego, żeby poczuć zalew przeróżnych emocji. Trudno się temu dziwić, w końcu Mike Portnoy wraca do Dream Theater. Sytuacja jest niezwykła z tego względu, że po niezwykle długim czasie, czyli po 13 latach… do grupy powraca legendarny perkusista. Już to wystarczy do tego, żeby niejeden człowiek wpadł w wir emocji, lecz to nie wszystko.

Jak zapewne wiecie, dodatkowo Dream Theater poinformowało o tym, że pracuje nad kolejnym albumem. No dobrze, te wieści krążą po internecie już od paru dłuższych chwil. Co zatem z fanami? W jakim znaleźli się stanie? Tutaj temat okazuje się być jeszcze ciekawszy.

Najlepsze reakcje fanów!

Jedna z osób napisała wielkimi literami: „CZY TO SIĘ DZIEJE NAPRAWDĘ!?!?! O rany, to jest dooooobre!”

Poniżej zwracamy uwagę na jeszcze parę innych reakcji ze strony fanów.

Tutaj również nie brakuje pozytywnych emocji. Niecenzuralne okrzyki radości pisane wielkimi literami, powtarzanie „TAK! TAK!”, a do tego jeszcze szczera radość i podkreślanie, że aż ciężko się doczekać momentu, w którym będzie można zobaczyć zespół na scenie.

Ktoś inny napisał coś w stylu: „Nie igrajcie z moimi uczuciami, proszę powiedzcie, że to prawda... zaraz się uszczypnę”.

