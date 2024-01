Dwie kolejne gwiazdy Pol’and’Rock Festival 2024! Usłyszymy tunezyjski metal

Kto jeszcze zasili line-up Pol’and’Rock Festival? Znamy odpowiedź i zachęcamy do krótkiej lektury z garścią cennych informacji w temacie.

Pol’and’Rock Festival cieszy się ogromnym zainteresowaniem i jest to przede wszystkim wielka muzyczna przygoda dla fanów dobrej muzyki. Sporo osób na pewno ucieszą wieści o tym, że Myrath zasila line-up Pol’and’Rock Festival.

Zgodnie z informacją prasową, Myrath wystąpi na 30. Pol’and’Rock Festival i będzie to oszałamiające połączenie bliskowschodnich instrumentów z mocnym brzmieniem metalu i progresywnego rocka. Warto dodać, iż ten zespół założono w nadmorskim miasteczku Ezzahra w Tunezji w 2001 roku, a później udało się stworzyć własny unikalny gatunek melodyjnego heavy metalu, czerpiąc z bogatej kultury regionu północnej Afryki i napełniając każdą nutę i riff dawką wiary i nadziei.

Oglądaj

Myrath chętnie eksploruje głębiny emocji i zawiłości życia, a robi to zarówno w bardziej subtelnych brzmieniowo balladach, jak i cięższych kawałkach, oferując muzyczną podróż wykraczającą daleko poza schemat.

Kasia Kowalska wraca na Dużą Scenę Pol’and’Rock Festival!

Korzystamy z okazji do tego, by wspomnieć o niebanalnej postaci, która debiutując równo 30 lat temu, wstrząsnęła polską sceną muzyczną. Na deski Najpiękniejszego Festiwalu Świata wraca Kasia Kowalska, której muzyczna historia sięga aż wczesnego dzieciństwa, gdy już jako mała dziewczynka zdobyła pierwszą w życiu nagrodę w konkursie piosenki zuchowej.

Jak możemy przeczytać w informacji prasowe, w 2024 roku wokalistka obchodzi jubileusz 30-lecia działalności scenicznej, co składa się w idealną całość z jubileuszem 30-lecia Najpiękniejszego Festiwalu Świata. WOŚP nie mogła przepuścić takiej okazji i zaprosiła Kasię do udziału w 30. Pol’and’Rock Festival! To będzie na pewno niezapomniany, pełen wzruszeń występ, który zostanie z publicznością Najpiękniejszego Festiwalu Świata na zawsze! Kasia Kowalska wystąpi na Dużej Scenie 2 sierpnia, w nocy z piątku na sobotę!

Na koniec przypominamy, że New Model Army wrzuciło nowy singiel, a Sabaton rozstaje się z gitarzystą. „Czas podążać za głosem serca”.

Źródło: Antyradio/Materiały prasowe

