Popek uważa, że jest „polskim Rammsteinem”. Opublikował nowy utwór

Popek słynie z wielu kontrowersji nie tylko wizerunkowych, ale także muzycznych. Właśnie porównał się do niemieckiego zespołu Rammstein. Też widzicie podobieństwo?

Artyści uwielbiają szokować, ale trudno pobić Popka. Niektórzy już przyzwyczaili się do kontrowersji, jakie wywołuje a inni nadal nie mogą uwierzyć w jego szalone pomysły. Niedawno kolejny raz postanowił zmienić swój wygląd i wytatuował sobie przekleństwo na twarzy, później poszedł o krok dalej i zrobił kolejną dziarę na głowie.

Popek jak Rammstein?

Wiele znanych osób często jest porównywana do innych, najczęściej zagranicznych gwiazd. Czasem jednak sami siebie nieskromnie do nich porównują. Co ma wspólnego Popek i Rammstein? Okazuje się, że bardzo wiele, przynajmniej tak twierdzi ten pierwszy. W serwisie YouTube pojawił się najnowszy kawałek Popka a pod nim podpis:

Zapraszam do nowej odsłony Polskiego Rammstein. Jeżeli Wam się podoba to robię całą płytę :)

Fani ruszyli do sekcji komentarzy. W większości wyrazili zachwyt nad twórczością kontrowersyjnego artysty. Czy faktycznie Popek brzmi jak Till Lindemann? To już oceńcie sami, zdania w komentarzach są podzielone.

To niezły Polski Rammstein...

Ale Rammsteina nie obrażaj - komentowali internauci

Oglądaj Popek porównuje się do Rammsteina. Posłuchaj nowego utworu

A może Popek, porównując się do Rammsteina, miał na myśli zamiłowanie do polskiej kuchni? Jeśli tak to faktycznie mają sporo wspólnego. Till i jego koledzy uwielbiają jeść… bigos!

Źródło: Antyradio/CGM.pl/YouTube

