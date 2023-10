Proletaryat z mocnym teledyskiem na wybory. „Kogo pierwszego w pysk?”

Proletaryat pokazuje teledysk do utworu „Zdechła Rewolucja”. Twórcy liczą, że właśnie ten teledysk stanowi dowód na to, iż muzyka może być potężnym narzędziem wyrażania opinii oraz prowokowania do działania.

Proletaryat to muzyczna legenda polskiej sceny rockowej, a w sieci właśnie opublikowano teledysk do utworu „Zdechła Rewolucja”. Z informacji prasowej można się dowiedzieć, że klip, który pojawił się na oficjalnym kanale YouTube zespołu, „stanowi wyraźne nawiązanie do obecnych realiów politycznych oraz jest wyrazem protestu przeciwko zakłamaniu władzy”.

„Zdechła Rewolucja” to utwór, który pokazuje jak bardzo zostaliśmy oszukani przez zakłamanych polityków partii rządzących. Tekst piosenki wyraża bunt i gniew oraz dezaprobatę wobec obecnej sytuacji społeczno-politycznej w kraju , podkreślając potrzebę zmian.

Aktualnie zespół jest w trakcie jesiennego etapu trasy „Nie damy się 2023”, podczas której odwiedzi prawie dwadzieścia miast w całej Polsce. Z kolei sama premiera teledysku nie jest przypadkowa i ma miejsce tuż przed wyborami parlamentarnymi w Polsce, ponieważ zespół wyraża swoje stanowisko i zachęca do „refleksji nad obecnym stanem rzeczy oraz koniecznością działania”.

„Zawsze byliśmy znani ze swojego zaangażowania”

Tomasz „Oley” Olejnik wypowiada się w następujący sposób:

Zawsze byliśmy znani ze swojego zaangażowania społecznego, i mamy nadzieję, że ten teledysk stanowi kolejny dowód na to, że muzyka może być potężnym narzędziem wyrażania opinii i prowokowania do działania.

Następnie możemy przeczytać, iż w tym klipie są prawdziwe emocje, więc nie wymagało to dodatkowej gry aktorskiej. Jak dodaje Dariusz „Kacper” Kacprzak:

Zależało nam, żeby zrobić ten teledysk w Pabianicach – to nasze miasto, tu się wszystko zaczęło nasza muzyka i nasza rewolucja.

Twórcami teledysku jest ekipa 3P Studio, którą tworzą utalentowani członkowie zespołu „I INNI” z Pabianic pod przewodnictwem Kordiana Borowczyka. To młodzi ludzie, którzy już wcześniej z sukcesem współpracowali z Proletaryatem, tworząc teledysk do utworu „Szajba”.

