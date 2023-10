Wkrótce nowy album Anthrax? Joey Belladonna przypadkiem zdradził wieści

Fani Anthrax od 2016 roku czekają na nową płytę zespołu. Prace nad nią mają trwać już od dobrych kilku lat, lecz teraz w końcu do studia nagrań wejdzie wokalista zespołu, Joey Belladonna. To może wskazywać na to, że prace są zaawansowane, a album jest na wykończeniu.

Są tu jacyś fani Anthrax? Jeśli brakuje wam nowej muzyki legendarnego zespołu, to śpieszymy z nowinami, że wielkimi krokami zbliża się kolejny album w dorobku grupy. O nowym krążku Anthrax mówiło się już od lat, a teraz mamy potwierdzenie, że prace mogą być już na zaawansowanym etapie. Świadczy o tym fakt, że do studia nagrań wejdzie Joey Belladonna, wokalista Anthrax.

Kiedy nowy album Anthrax? Gitarzysta Scott Ian komentuje

Fani Anthrax mogli w ostatnim czasie narzekać na powolny rozwój prac nad nowym albumem. Krążek zapowiedziano już przed pandemią. Natomiast w wywiadzie dla „That Rocks” gitarzysta Scott Ian zdradził, że wzięli się za to na serio zaledwie rok temu.

Rok temu razem z Charliem i Frankiem urządziliśmy sobie sesje kompozytorskie, zaczęliśmy wszystko składać do kupy i aranżować. Niedawno weszliśmy do studia i nagraliśmy dziewięć kawałków. Mamy ukończone bębny, bas i gitary. Mamy zabukowane terminy w przyszłym miesiącu dla Joeya Belladonny, żeby nagrywał wokale z producentem Jayem Rustonem. Wszystko więc idzie w przyzwoitym tempie - mówił Ian dla „That Rocks”.

Nowy album Anthrax już wkrótce? Niemal wszystko jest nagrane

Natomiast Scott Ian skomentował też nadchodzący album zespołu kilka miesięcy temu. Wówczas zachwalał nowy materiał. - Riffy są zabójcze. To bardzo riffowa płyta. Jest dużo szybkich numerów. Nie będę wymieniał tytułów, bo są one robocze, ale jest piosenka, która jest najszybszą, jaką nagraliśmy. Jest też numer w klimacie „Gung-Ho” albo „Caught In A Mosh” - mówił Ian.

Niedawno Anthrax miał też wystąpić w Polsce, lecz koncerty zostały odwołane. Mieli wystąpić w 2022 roku w warszawskim klubie Stodoła. Ostatecznie legendy metalu zagrały jedynie w Wielkiej Brytanii. Ostatni album Anthrax to „For All Kings”, który premierę miał w 2016 roku. Czekacie na nowy krążek kultowej grupy?

