Sabaton szykuje nowy album. Znowu zaśpiewają o Polsce? „Inne rejony historii”

Końcówka roku obfituje w same świetne muzyczne wiadomości. Nie tylko słynne grupy wydają albumy, ale także za pomocą sztucznej inteligencji wskrzeszają legendarne głosy. Już od kilku miesięcy wiadomo, że Sabaton ma zamiary wydać kolejny album. Na ten temat kilka miesięcy temu wypowiedział się Joakim Brodén dodając, że są to luźne plany. Teraz mamy już coraz więcej informacji.

Sabaton wchodzi do studia. O czym będzie nowa płyta?

Już niedługo, bo na początku 2024 roku Sabaton ma wejść do studia. Fanów bardzo ciekawi, jaka będzie tematyka płyty i czy grupa w swoich utworach nadal będzie nawiązywała do historii, w tym także do polskiej. Oczywiście muzycy nie chcą zdradzać zbyt wielu szczegółów, ale co nieco na ten temat powiedział Pär Sundström – basista grupy. W wywiadzie dla „FaceCulture” zdradził, że Sabaton pracuje nad nową muzyką i uchylił rąbka tajemnicy, o czym będą śpiewać.

Nie chcę zdradzać, w którym kierunku teraz pójdziemy. Okej, mogę tylko potwierdzić, że odejdziemy od tematu pierwszej wojny światowej i przeniesiemy się w inne rejony historii, bo nadal będziemy śpiewać o tematach historycznych. Temat, jaki wybraliśmy bardzo nas ekscytuje. Już nie możemy się doczekać.

Dwie ostatnie płyty „The Great War” z 2019 roku i „The War To End All Wars” z 2022 roku nawiązywały do I wojny światowej.

