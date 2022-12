Sharon Osbourne trafiła w słabym stanie do szpitala. Rodzina wydała oświadczenie

Sharon Osbourne trafiła do szpitala

W połowie grudnia 2022 roku do sieci trafiła informacja, że Sharon Osbourne zasłabła na planie programu swojego syna "Jack Osbourne's Night of Terror" i trafiła do szpitala. Portal Page Six dodaje, że 70-latka miała wcześniej skarżyć się na nie najlepsze samopoczucie.

Wkrótce Jack Osbourne przekazał w social mediach, że z jego mamą jest już lepiej i lekarze pozwolili jej opuścić placówkę.

Została wypuszczona ze szpitala i teraz jest w domu. Dziękuję wszystkim, którzy okazali miłość i wsparcie. Jeśli chodzi o to, co stało się z moją mamą - niech sama wam wyjaśni, gdy będzie na to gotowa.

Do tej pory nie wiadomo, co było przyczyną nagłego zasłabnięcia Sharon Osbourne, ani w jakim obecnie jest stanie.

Sharon Osbourne to żona Ozzy'ego Osbourne'a i matka jego trojga dzieci. Zawodowo zajmowała się produkcją i występami w programach rozrywkowych, jest także menadżerką swojego męża. Przez wiele lat kobieta zasiadała w jury popularnych programów talent show - brytyjskim "X Factorze" i amerykańskim "Mam talent".