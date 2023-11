Slipknot rozstał się z kolejnym muzykiem. "Dziękujemy za oddanie i pasję"

Kolejne zmiany w zespole Slipknot. W mediach społecznościowych zespół poinformował, że rozstał się z jednym z muzyków. Chodzi o perkusistę Jaya Weinberga. Muzyk związany był z zespołem od 2014 roku.

Ze Slipknotem żegna się kolejny muzyk. Wydano oświadczenie

Zespół Slipknot to legenda. Formacja została założona w 1995 roku i zyskała fanów na całym świecie. Amerykańskiej grupy słuchają zarówno młodsi jak i starsi. Ostatnio grupa przechodzi spore zmiany. W czerwcu z zespołem pożegnał się Craig Jones, a teraz Jay Weinberg. Informacja o odejściu z zespołu muzyka pojawiła się facebookowym koncie grupy. W krótkim czasie po publikacji wpis został usunięty. Informacja zdążyła jednak obiec media.

Chcielibyśmy podziękować Jayowi Weinbergowi za oddanie i pasję, którymi wykazywał się przez ostatnie 10 lat. Nikt nie był w stanie zastąpić oryginalnego brzmienia Joeya Jordisona, ale Jayowi udało się oddać hołd jego stylowi, tworząc z nami trzy ostatnie albumy, za co zespół i fani jesteśmy wdzięczni. Jako zespół, mając na względzie kwestie artystyczne zdecydowaliśmy się rozstać z Jayem. Życzymy mu wszystkiego najlepszego i z niecierpliwością czekamy na jego nowe projekty. - brzmiała treść oświadczenia.

Jay Weinberg grał w Slipknocie od 2014 roku. Zagrał na płytach „.5: The Gray Chapter”, „We Are Not Your Kind” i „The End, So Far”.

Slipknot mierzy się nie tylko ze zmianami personalnymi. Jakiś czas temu, wokalista grupy Corey Taylor poinformował, że ma poważne problemy zdrowotne i każdego dnia walczy z bólem. Oprócz tego zdradził, że prawdopodobnie na scenie będzie obecny jeszcze przez jakieś 5 lat.

