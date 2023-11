Owsiak: „To nie pierwszy raz”. Wstrząsające wyznanie bez nadawcy

Zdecydował się pokazać wyjątkowy list anonima. W takich chwilach emocje mogą dać o sobie znać, więc powiedział wprost, że dla niego jest to wstrząsająco wzruszająca wiadomość. O co konkretnie chodzi? Otóż Jerzy Owsiak odebrał dużą kopertę, bez nadawcy, ale za to z chwytającym za serce zwierzeniem.

Owsiak podzielił się refleksją, że kiedy taka korespondencja trafia do jego rąk, wtedy jakby z automatu uruchamia się u niego niebywała moc przebaczenia. Najważniejsze, gdy jakiś człowiek jest w stanie wyrazić skruchę i przyznać się do błędów. Trzeba zaznaczyć, iż sytuacja jest niezwykle ujmująca!

Bywa, że docierają i z zakładów karnych

Jurek Owsiak zaczął od słów: „Taka historia, przyszło pocztą”, a trochę później, gdy opisywał przypadki tego typu korespondencji, dodał nawet: „Bywa, że o podobnej treści z zakładów karnych”. Pełna wypowiedź została opublikowana na Facebooku.

Ten człowiek napisał do szefa WOŚP, bo przez lata męczyło go sumienie. Najwyraźniej ulgę przyniosły dopiero przeprosiny za to, co kiedyś zrobił. Nadawca intrygującej wiadomości napisał:

Przepraszam, kiedyś jak byłem młody wrzuciłem do puszki falsyfikat wydrukowany na drukarce w domu. Jeszcze raz przepraszam.

Do swych przeprosin anonim dołączył jeszcze pieniądze i wyjaśnił: „50 zł darowizny na cele fundacji”. Prosta, lecz ujmująca historia, która niektórym prawdopodobnie zapadnie w pamięć.

Na koniec przypominamy, że jakiś czas temu donosiliśmy o tym, czy WOŚP wróci do TVP. Okazało się, że Jurek Owsiak stawia jeden warunek. Pisaliśmy także o tym, iż TVP atakuje Pol’and’Rock. Aż dziw, że użyli tego określenia!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!