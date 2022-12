Metallica zagrała specjalny koncert charytatywny na rzecz fundacji zespołu All Within My Hands. Założona w 2017 roku stara się pomagać i wspierać członków społeczności. Podczas specjalnego występu nie zabrakło ciekawych coverów oraz wyjątkowych gości. Posłuchajcie, jak Metallica wykonała "Nothing Else Matters" z St Vincent.

St Vincent zagrała z Metalliką. Posłuchajcie ich wykonania "Nothing Else Matters" [WIDEO]

Charytatywny koncert zespół rozpoczął od kilku akustycznych piosenek, włącznie z coverem "Borderline" Thin Lizzy i "It's Killing Me'' grupy UFO. Grupa oczywiście zagrała swoje piosenki ''z prądem" i zaprosiła na scenę St Vincent. Razem z wokalistką zespół zaprezentował kawałek "Nothing Else Matters".

Nie jest to pierwszy cover Metalliki w wykonaniu St Vincent. Wokalistka pojawiła się na albumie "The Metallica Blacklist", na którym znajdziemy ponad 50 coverów utworów z "Black Albumu". St Vincent zaprezentowała na tej płycie swoją interpretację "Sad but True".

Tymczasem Metallica przymierza się do wydania nowego albumu "72 Seasons", który ukaże się 14 kwietnia 2023. Dotychczas poznaliśmy jeden singiel "Lux Æterna".

Metallica zagra 2 koncerty w Polsce w 2024

W dniu ogłoszenia płyty Metallica podała także daty koncertów w 2023 i 2024 roku. Na mapie tournée nie mogło zabraknąć Polski. Metallica wystąpi 5 oraz 7 lipca 2024 w Warszawie na PGE Narodowym. Bilety są dostępne na stronie ticketmaster.pl.