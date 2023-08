Talking Heads znów razem. Spotkają się po 21 latach

Talking Heads ponownie się spotkali. Zespół ma wyjątkową okazję do świętowania.

Talking Heads to legendarny amerykański zespół, który po 21 latach znów pojawi się publicznie. To ogromne zaskoczenie, głównie z tego względu, że relacje między członkami grupy nie należały do łatwych. Popularność zdobyli na przełomie lat 70. i 80.

39 lat temu ukazał się słynny już koncertowy film i album grupy. Z tej okazji przygotowano reedycję, a premiera ścieżki dźwiękowej odbędzie się już jutro (18 sierpnia). I to właśnie powód ponownego zjednoczenia się muzyków.

Talking Heads znów razem

Co prawda album „Stop Making Sense” ukazał się w 1984 roku, co oznacza, że 40-letnie będzie obchodzone w przyszłym roku, to reedycja albumu okazji rocznicy ukaże się już 18 sierpnia 2023 roku.

Film będzie dostępny w jakości 4K i ponownie będzie można go obejrzeć w kinach. Ścieżka dźwiękowa to prawdziwa gratka dla fanów zespołu, ukaże się bowiem w wersji deluxe i po raz pierwszy będzie zawierać pełny zapis koncertu.

Dostępna będzie także limitowana edycja winyli z 28-stronicową książką z nieopublikowanymi dotąd zdjęciami i wspomnieniami Tiny Weymouth, Davida Byrne’a, Chrisa Frantza i Jerry Harrisona.

Nie ma więc lepszej okazji do tego, by znów się spotkać. Członkowie grupy spotkają się również z reżyserem Spike’em Lee na Toronto International Film Festival.

Ostatni raz publicznie wystąpili w 2002 roku podczas wprowadzenia ich do Rock and Roll Hall of Fame. Później ich relacje pozostawiały wiele do życzenia, dlatego wieść o wspólnym spotkaniu wiele osób zaskoczyła. Niestety muzycy nie zagrają, a jedynie wezmą udział w sesji Q&A po emisji filmu.

A o co poszło między muzykami? Weymouth i Frantza mieli zarzucać Byrne'owi, że współpraca z nim należy do niezwykle trudnych i nieprzyjemnych. W swojej autobiografii Frantz miał również zdradzić, że Byrne nie dopuszcza do siebie myśli, że ktoś oprócz niego może być równie ważny.

Nowa kinowa wersja filmu „Stop Making Sense” zaplanowana jest na 22 września.

