Bruce Dickinson o przyszłości Iron Maiden. Tajemnicza niespodzianka

Podgrzanie atmosfery jeszcze bardziej i zaintrygowanie fanów w większym stopniu, prawdopodobnie nie jest czymś możliwym, ponieważ Bruce Dickinson zrobił w tym zakresie kawał dobrej roboty. Wszystko sprowadza się do niepozornego filmiku, który został wrzucony na oficjalny kanał YouTube należący do Iron Maiden.

Najpierw szybkie pokazanie logo, a potem klimatyczne fragmenty nagrań z koncertów. W końcu możemy posłuchać wypowiedzi członków zespołu, a wśród nich oczywiście pojawia się legendarny Nicko McBrain, który jest w dobrym nastroju i mając ochotę na odrobinę żartów, zadaje pytanie wprost: „Czy naprawdę muszę to powiedzieć?”, a potem w końcu się przełamuje i zaznacza, że „świetnie wyglądający przystojniak z zespołu jest z wami, proszę państwa”.

Następnie mamy okazję posłuchać, jak Bruce Dickinson mówi o tym, że członkowie zespołu zasłużyli na małą przerwę. Nicko McBrain także podkreśla, że na horyzoncie widać możliwość złapania oddechu i spędzenia odrobiny czasu na odpoczynku. Później oczywiście panowie wracają do pracy!

Tajemnicza zapowiedź Iron Maiden

To nie wszystko, bo filmik płynnie przechodzi do… zdecydowanie bardziej tajemniczych klimatów. Nagle Bruce Dickinson staje się enigmatyczny i pomimo tego, że mówi o kolejnych rzeczach, na które fani powinni wyczekiwać, to zaznacza, że nie może powiedzieć o co chodzi.

Wydarzy się coś jeszcze. Nie mogę wam powiedzieć o co chodzi, ale będziecie zadowoleni. Bruce Dickinson

Ta krótka wzmianka, która dla niektórych może być łatwa do przeoczenia, ostatecznie sprawiła, że świat obiegają newsy o tajemniczej niespodziance szykowanej przez Iron Maiden. Coś ma się wydarzyć, ale co? Pewne jest tylko to, że chodzi o trochę odleglejszą przyszłość, a fani będą mieli powody do zadowolenia.

Na koniec warto przypomnieć, że zespół zadowala miłośników muzyki z całego świata od niemal 50 lat! Niedawno pisaliśmy również o tym, że Nicko McBrain miał problemy ze zdrowiem, ale ciężką pracą i determinacją wrócił do świata muzyki.

