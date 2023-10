The Rolling Stones jako hologramy? Kolejny muzyk komentuje: „Jestem niemal pewien”

Kolejny muzyk odniósł się do przyszłości zespołu i możliwości wystąpienia jako hologramy. Już wcześniej na ten temat wypowiadał się Mick Jagger. Czy faktycznie do tego dojdzie?

Zespół The Rolling Stones kilka dni temu miał premierę albumu „Hackney Diamonds”. Płyta pojawiła się niemal po 20 latach od wydania ostatniego krążka. Jeszcze przed premierą muzycy, skupiając się na promocji, chętnie udzielali wywiadów i w ramach ciekawostek mówili nie tylko o szczegółach związanych z płytą, ale także o swoich prywatnych upodobaniach.

Głos chętnie zabierał Keith Richards, ale także Mick Jagger, który nie tylko mówił o tym, jak widzi przyszłość zespołu, ale też wracał do dawnych wydarzeń. The Rolling Stones to bez wątpienia zespół legenda. Panowie nie mają zamiaru zwalniać tempa i grać będą jeszcze długo – przynajmniej takie mają plany. Czy wyruszą w trasę koncertową? Wiele na to wskazuje, bo choć szczegółów za wiele nie znamy, to Keith Richards postawił tylko jeden warunek, jaki musi zostać spełniony, aby doszło do koncertów. Warunek jeden, ale za to bardzo ważny.

The Rolling Stones jako hologramy

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w muzyce jest coraz częstsze. Jednym się to podoba, innym nie. Niemniej jednak nowoczesne techniki dają możliwość stworzenia hologramów, które mogą zostać wykorzystane po śmierci artystów i odtworzyć ich koncert. Na taką ewentualność przygotowany jest Mick Jagger, który dał zielone światło na pośmiertne wykorzystanie awatara z jego wizerunkiem. Teraz do tematu w wywiadzie dla „Apple Music 1” odniósł się gitarzysta zespołu Keith Richards i odpowiedział na pytanie, czy dojdzie kiedyś do trasy koncertowej z udziałem hologramów The Rolling Stones?

Z pewnością bym tego nie wykluczał. Jestem niemal pewien, że tak się stanie. Czy tego chcę? To zupełnie inna kwestia. Ale nie wiem, czy tego doczekam. W końcu to i tak nie będzie ode mnie zależało, prawda? - mówił.

