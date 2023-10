Richards nie znosi tego gatunku muzycznego. „Nie lubię słuchać, jak na mnie krzyczą”

Keith Richards gitarzysta The Rolling Stones odniósł się do gatunku muzycznego, z którym nie jest mu po drodze. To rap. Jego słowa z pewnością nie spodobają się fanom tej muzyki.

Keith Richards ma obecnie ręce pełne roboty. Razem z zespołem The Rolling Stones promuje studyjny album, który ukaże się już 20 października. W ramach promocji gitarzysta zespołu udziela wywiadów i opowiada wiele różnych ciekawych historii. Można dowiedzieć się nie tylko smaczków na temat The Rolling Stones, ale także prywatnych upodobań Richardsa.

Co Keith Richards sądzi o rapie?

Muzycy często łączą siły i współpracują z artystami, którzy reprezentują inne gatunki muzyczne. A gdy ściśle nie współpracują, to zdarza im się publicznie wyrażać swoje opinie na temat danej gwiazdy. Opinie bywają różne. Niektóre naprawdę odważne. Keith Richards kolejny raz nawiązał do gatunku muzycznego, z którym kompletnie mu nie po drodze. I jesteśmy przekonani, że gdyby jakiś raper zaproponował mu współpracę, to z miejsca by odmówił. Powód? Gitarzysta legendarnego zespołu nie cierpi rapu.

O tym, dlaczego nie trawi tej muzyki, opowiedział w wywiadzie dla „The Telegraph” przy okazji promocji nadchodzącej płyty.

Nie lubię słuchać, jak ludzie na mnie krzyczą i mówią, że to muzyka, czyli rap. Mogę się tym nacieszyć, nie wychodząc z domu. - mówił w wywiadzie.

Oprócz tego Keith odniósł się także do popu.

Nie chcę zaczynać narzekać na muzykę pop. Zawsze to była bzdura. To znaczy, o to właśnie chodzi. Robią to tak tanio i tak łatwo, jak to możliwe, i dlatego zawsze brzmi tak samo, jest w nim bardzo mało wyczucia.

Ponadto przyznał, że on sam najbardziej lubi słuchać muzyki, która grana jest na instrumentach przez ludzi.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner.