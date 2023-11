The Rolling Stones z nowym klipem i gościnnym udziałem wielkiej gwiazdy [WIDEO]

Zarówno zespół The Rolling Stones, jak i The Beatles mają ostatnio ręce pełne roboty. Ci pierwsi niedawno po blisko 20 latach wydali nowy album, który został ciepło przyjęty i zgarnął pozytywne recenzje. The Beatles natomiast wydał ostatni utwór z głosem Johna Lennona. Wszystko to udało się dzięki sztucznej inteligencji, która pomogła oddzielić głos Lennona od pianina w odpowiedniej jakości. Udało się tego dokonać po ponad 40 latach.

The Rolling Stones z nowym klipem

Zanim The Rolling Stones wydali album, do sieci trafił utwór „Angry” z Sydney Sweeney w roli głównej. Nie tylko singiel, ale także klip zachwycił fanów. Teraz zespół opublikował kolejny teledysk do utworu „Bite My Head Off”, tym razem z gościnnym występem Paula McCartneya, który zagrał na basie. Jak w ogóle doszło do ich wspólnego spotkania? Według relacji Micka Jaggera, Paul w czasie, gdy The Rolling Stones pracował nad płytą w Los Angeles, również chciał podjąć współpracę z producentem zespołu Andrew Wattem. Pojawił się więc w studiu.

Nie wiedziałem, co ma zagrać, zaproponowaliśmy mu więc ten punkowy numer. Dał czadu i bardzo mu się podobało. Wszyscy graliśmy razem w jednym pomieszczeniu - wspomina muzyk.

Do współpracy z Paulem odniósł się także Andrew Watt:

Paul wstał, Ron wstał, Keith wstał, Mick przytargał mikrofon na środek pomieszczenia i przysięgam, że rozsadziliśmy tę budę. Uśmiech na twarzy Paula się poszerzał. Zrobiliśmy ze trzy lub cztery podejścia. Gdy odprowadzałem Paula powiedział dosłownie: „Zagrałem na pieprzonym basie ze Stonesami, a jestem pieprzonym Beatlesem”. Czuli się, jakby znowu mieli po 18 lat i to słychać w nagraniu.

