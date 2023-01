Sporo musieliśmy czekać na nowy album U2, przy czym nadchodzące wydawnictwo do końca nową płytą nie jest. Na krążku zatytułowanym "Songs Of Surrender" znajdzie się aż 40 utworów i zapewne album będzie nawiązywać do książki Bono "Surrender: 40 Songs, One Story", w której wokalista przeanalizował 40 piosenek U2. Na nadchodzącym krążku usłyszymy stare hity zespołu w nowych interpretacjach.

U2 wyda nowy album z 40 utworami. Kiedy premiera "Songs Of Surrender"?

10 stycznia zespół U2 na swoich social mediach poinformował fanów o tym, że już 17 marca 2023 na rynku pojawi się album "Songs Of Surrender", który będzie zawierać aż 40 piosenek. Nie będą to jednak premierowe utwory, a dobrze nam znane hity zinterpretowane na nowo. Zapewne na krążku pojawią się te same kompozycje, o których możemy przeczytać w książce Bono "Surrender: 40 Songs, One Story".

Już teraz w zapowiedzi nowego albumu możemy posłuchać nowej wersji "Beautiful Day":

Jeszcze wcześniej gitarzysta The Edge w specjalnej wiadomości do fanów wyznał, że większość piosenek U2 powstało, gdy muzycy byli bardzo młodzi i przez te wszystkie lata utwory bardzo się zmieniły i "esencja tych piosenek nadal jest w nas". Dlatego gitarzysta dodał, że trzeba tę "esencję" jeszcze raz zinterpretować na nowo, by kompozycje pasowały do XXI wieku.