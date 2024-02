Bardzo trudna iluzja optyczna. Znalezienie żyrafy niektórym zajmuje kilka minut

W sieci nie brakuje iluzji optycznych czy psychotestów. Sporo jest ich także na TikToku. Wiele z nich daje chwilowy relaks, ale także dowiedzieć się czegoś więcej na swój temat. Inne wymagają większego wysiłku. Testy na spostrzegawczość nie tylko są fajną formą zabawy, ale także pozwalają na krótki trening mózgu.

Trudna iluzja optyczna. Znajdziesz żyrafę?

Mamy dla Was trudną iluzję optyczną, która pojawiła się na tiktokowym profilu użytkownika @jack.sglt. Widzimy tam krótki filmik z załączoną iluzją optyczną. Chodzi o to, aby wytężyć wzrok i znaleźć żyrafę pośród małych listków. Z pozoru zadanie wydaje się proste, jednak wymaga skupienia. Spróbujcie zatem w krótkim czasie, wskazać gdzie ukryło się zwierzę.

Udało wam się rozwiązać zagadkę? Jeśli tak to gratulujemy, a jeśli nie, to nie martwcie się. Iluzja jest naprawdę trudna. Wielu internautów przyznało, że odszukanie żyrafy zajęło im kilka minut. Nie zabrakło też użytkowników, którzy podzielili się sposobem na zadanie. Jeden z nich poradził, aby spróbować rozwiązać je na telefonie, przyłożyć nos do ekranu i następnie się od niego oddalić. Użytkownik TikToka, który podzielił się iluzją, doradził, aby skupiając się na iluzji, spojrzeć jednocześnie poza ekran telefonu. Zagadka jest wyjątkowo trudna, podobno zaledwie 1 procent osób jest w stanie wskazać miejsce, w którym znajduje się żyrafa.

Źródło: Antyradio/TikTok/Ofeminin

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!