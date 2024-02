Szokujące nagranie. Pasażer samolotu prawie oszalał

Jeden z komentujących pod tym filmikiem napisał wprost: „Proszę, niech ktoś uczyni samoloty bez dzieci czymś możliwym”. O co chodzi i skąd to całe zamieszanie? Otóż pewien mężczyzna postanowił nagrywać swoją podróż, która łącznie miała trwać aż 29 godzin. Tak naprawdę jest to po prostu materiał wideo, który uwiecznił jego długie i męczące tortury. Czym sobie na to zasłużył?

Płacz dziecka jest torturą dla pasażerów?

Henry Beasley musiał odbyć lot z Nowej Zelandii do Niemiec, a w międzyczasie jego oko wpadło w niekontrolowany tik nerwowy. To prawdopodobnie dlatego, że mężczyzna znalazł się na skraju psychicznej wytrzymałości, albowiem przyszło mu słuchać głośnych krzyków, trwających długie, długie godziny.

Materiał jest w sieci już od dłuższego czasu i udało się zgromadzić aż 14,5 mln wyświetleń. Niektórzy nadal do tego wracają, bo wykorzystują nagranie m.in. podczas przekonywania innych do tego, że samoloty przeznaczone wyłącznie dla dorosłych są czymś bardzo ważnym i potrzebnym.

Jeżeli natomiast chodzi o liczne komentarze pod tym filmikiem, to znajdziemy tam choćby takie wypowiedzi:

To wina rodziców! Słabo wyznaczają granice

Kup sobie słuchawki z redukcją hałasu

Ja bym w końcu też zaczął krzyczeć

Może sobie wynajmij prywatny samolot

Ja bym zaczął krzyczeć na rodzica

To okropne, ale rodzice dziecka też przeżywają ciężkie chwile

A mnie zabronili wziąć kota do samolotu…

To dobry moment na przypomnienie, że samoloty mają jeszcze inne problemy. Pewna influencerka plus-size domaga się poszerzenia samolotów: „To dyskryminacja”. Ponadto pisaliśmy jeszcze o promowaniu ciałopozytywności.

