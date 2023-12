Curving może zniszczyć twój związek. Co to jest i jak się go ustrzec?

W dzisiejszym świecie głównie ze względu na możliwości i łatwy dostęp do różnych narzędzi komunikacji, łatwiej nam nawiązywać wirtualne kontakty i łatwiej je uciąć. Niekiedy ma to opłakane skutki, zwłaszcza jeśli jedna osoba liczyła na rozwój relacji.

Nowy trend w randkowaniu. Czym jest curving?

Czym jest curving? To nowy trend w randkowaniu. Być może sami staliście się jego ofiarami, a jeszcze o tym nie wiecie. Na czym więc polega? Curving to nic innego jak celowe unikanie kontaktu. Osoba, która go stosuje, nie potrafi wprost powiedzieć o swoich uczuciach. Curving może wystąpić w początkowych fazach randkowania, ale także w związku. To bolesne i krzywdzące, ponieważ ofiara nie wie, co się dzieje. Winy szuka w sobie, jednak to druga osoba nie potrafi wprost zakończyć relacji. Uważa, że najlepszym rozwiązaniem będzie stworzenie dystansu i stopniowe wycofanie się z niej. Osoba stosująca curving będzie celowo lekceważyć wszelkie wiadomości i telefony od drugiej osoby. Unikać będzie także spotkań.

Jak stosowanie curvingu wpływa na drugą osobę?

Osoby, które chcą zakończyć znajomość, powinny wprost powiedzieć o swoich uczuciach i zamiarach. Wówczas rozwieje się wszelkie wątpliwości i uniknie ewentualnych nieporozumień. Niestety wiele osób woli stopniowo się wycofywać niż przeprowadzić poważną rozmowę. Osoby, które stosują curving, mocno krzywdzą drugą stronę. Ofiara prawdopodobnie zacznie zastanawiać się, w którym momencie zawiniła i co wpłynęło na taki stan rzeczy. Niestety tego typu zachowania wpływają na samoocenę drugiej osoby. Zdarza się też, że ci, którzy zastosowali względem drugiej strony curving, za jakiś czas ponownie się odezwą. Należy być czujnym, istnieje duże ryzyko, że znów zastosują swoją metodę ucieczki.

Czy da się ustrzec przed tego rodzaju zachowaniem? Niestety nie mamy wpływu na to kogo dane będzie nam poznać. Aby skutki curvingu tak bardzo nas nie dotknęły, jedyne co można zrobić to w porę wychwycić toksyczne zachowanie, podjąć poważną rozmowę lub w przypadku niejasnych sygnałów nie angażować się przesadnie w relację.

Źródło: Antyradio/Kobieta.wp.pl

