Only Plans coraz częstszy. Na czym polega trudny do dostrzeżenia trend w randkowaniu?

Only Plans to kolejny randkowy trend. Niestety nie jest pozytywny. Prowadzi do rozczarowania i jest coraz częściej spotykany.

W dobie Internetu coraz więcej osób poznaje się w sieci. Na temat tego rodzaju znajomości, społeczeństwo jest podzielone. Jedni twierdzą, że to świetne miejsce na poznanie ciekawych osób, a inni z dystansem podchodzą i wolą omijać internetowe znajomości szerokim łukiem. Bez względu na to, kto, jakie ma poglądy, znanych jest coraz więcej trendów randkowych, przed którymi ostrzegają specjaliści.

Only Plans – nowy niepokojący trend w randkowaniu

Osoby korzystające z aplikacji randkowych skarżą się na wiele toksycznych zachowań ze strony nowo poznanego rozmówcy. Niektóre są tak częste, że zyskały nawet nazwę. Popularny jest już „ghosting”, czyli nic innego, jak nazwa sytuacji, w której jedna z osób nagle znika. Wszystko jest fajnie, rozmowa się klei (przynajmniej w ocenie jednej osoby) i nagle zapada cisza i następuje całkowite zerwanie kontaktu, bez jakichkolwiek wyjaśnień.

Teraz specjaliści mówią o innym trendzie, który w szybkim tempie dotyka coraz więcej osób. Mowa o Only Plans. Być może pierwsze skojarzenie, jakie macie to coś związanego ze stroną Only Fans. Nic bardziej mylnego. Zwrot Only Plans stał się już na tyle popularny, że twórcy amerykańskiej aplikacji randkowej „Plenty of Fish” wpisali go na listę zachowań, z jakimi mogą się spotkać osoby randkujące w nadchodzącym roku.

Na czym polega Only Plans?

Na czym polega nowy trend w randkowaniu Only Plans? Zwrot dotyczy osób, które z różnych przyczyn odwołują swoje randki. Może znaleźliście się kiedyś w sytuacji, że byliście umówieni na randkę, a ktoś odwołał ją w ostatniej chwili – dzień lub nawet kilka godzin wcześniej? Prawdopodobnie staliście się ofiarą Only Plans. Co ciekawe, osoby analizujące zachowania randkowiczów mówią, że osoby stosujące Only Plans sami proponują randkę, choć doskonale wiedzą, że ją później odwołają. Oczywiście może się zdarzyć, że ktoś z różnych przyczyn będzie zmuszony ją odwołać, jednak najczęściej jest ona przekładana na inny termin i wówczas do takiego spotkania dochodzi. W przypadku Only Plans raczej nie ma szans na umówienie innego terminu, a jeśli jest, to znów sytuacja się powtarza. Zazwyczaj pada też wiarygodny powód odwołania randki. Według portalu „Plenty of Fish” ofiarą nowego trendu padło aż 52 procent respondentów.

Dlaczego randkowicze tak postępują? Powodów może być mnóstwo. Jedni mogą być nieśmiali i bać się oceny innych. Strach ich sparaliżuje, co w konsekwencji doprowadzi do odwołania randki. Jest też inny powód, bardziej brutalny. Są osoby, które stosują inny trend tzw. „benching” czyli traktowanie ludzie jak „rezerwowych”. Osoby to stosujące mają kogoś innego na oku, a do tych wracają, gdy na horyzoncie nie ma nikogo „lepszego”. To smutne i bardzo krzywdzące, ale niestety spotykane zjawisko.

