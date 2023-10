Tego zdania używają mistrzowie konwersacji, żeby osiągnąć cel. Tylko 3 słowa

W psychologii istnieje coś takiego, jak zjawisko pierwszego wrażenia. Mówi ono o tym, że dla drugiej osoby, aby nas ocenić liczą się zaledwie sekundy. Nie trzeba wówczas nic mówić. Nasza podświadomość natychmiast „skanuje” nowo poznaną osobę i w krótkim czasie wyrabia sobie opinię. Oczywiście czasem pierwsze wrażenie może wydać się mylne lub można je naprawić rozmową.

3 proste słowa – tego używają mistrzowie konwersacji

Za pomocą rozmowy można załatwić wiele rzeczy. Wystarczy wiedzieć, jak rozmawiać. A jak wiadomo, gdy ktoś ma ochotę na dialog i chętnie do niego przystępuje, połowa sukcesu osiągnięta. Jak zatem sprawić, aby ludzie chętnie z nami rozmawiali?

Pewien ekspert ds. publicznych wystąpień i wykładowca z Uniwersytetu Stanforda, zdradził sposób na osiągnięcie celu za pomocą rozmowy. Przede wszystkim należy zachęcić ludzi do dialogu z nami. Jak to zrobić? Wystarczy użyć trzech prostych słów, które pomogą nam pokazać zainteresowanie rozmową i sprawią, że zostaniemy odebrani jako osoby empatyczne. Jak przyznał, jego ulubiony podczas rozmowy zwrot to „Powiedz mi więcej”. I właśnie tego używają mistrzowie konwersacji.

Co ciekawe tych słów nauczył się od swojej teściowej, która w rozmowie z innymi bardzo często go używa. Po przeanalizowaniu zdania, ekspert uznał, że słowa te mają prawdziwą moc. Nie tylko pozytywnie wzmacniają nasz wizerunek, ale też dzięki nim uzyskujemy miano empatycznych i pełnych ciepła osób.

Specjalista zaznacza, że osoby, które wzajemnie wchodzą sobie w słowo, przekrzykują się i wciąż próbują wtrącić swoje zdanie, nie są dobrze odbierane i po prostu źle się z nimi rozmawia. Natomiast osoby, które według niego są „mistrzami pogawędek”, często podczas rozmów używają zdania „Powiedz mi więcej”. Zdanie to może dotyczyć dosłownie każdego tematu. Po usłyszeniu tego nasz rozmówca dostanie informację zwrotną, że jesteśmy zainteresowani rozmową z nim, więc chętnie będzie z nami ucinał pogawędki.

Uniwersytecki wykładowca jako przykład podał rozmowę z przyjacielem, który skarży się na uciążliwego sąsiada. Zauważył, że większość osób, po wysłuchaniu jednego zdania, będzie kontratakować i przytoczy podobną historię ze swojego życia. Według niego to ogromny błąd. Zamiast tego należy powiedzieć „Powiedz mi coś więcej” i wykazać zainteresowanie tematem bez próby mówienia o sobie. Zauważył, że wiele osób każdą rozmowę traktuje, jako okazję do opowiedzenia o sobie, co według niego jest złą metodą nawiązywania kontaktów i zacieśniania więzi. Dodał również, że wspieranie podczas rozmowy znacząco wpływa na relacje międzyludzkie.

