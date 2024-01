Przekroczono magiczną granicę. Twarde dyski nigdy nie były tak pojemne

HAMR to niesamowita technologia, która sprawi, że już niebawem dyski HDD będą imponować swymi niewyobrażalnymi możliwościami.

Ludzie chcą mieć dyski SSD, ponieważ są zdecydowanie szybsze i faktem jest, że różnica będzie wyraźnie odczuwalna dla zwykłego użytkownika. Ich konstrukcja sprawia, że odczyt i zapis danych przebiega znacznie szybciej, więc trudno się dziwić, iż pamięć flash zaczęła dominować na rynku.

Tylko czy to oznacza, że klasyczne twarde dyski HDD w ogóle nie są już potrzebne? Otóż nie! Nawet pomimo wad, które wynikają m.in. z działania opartego na ruchomych częściach, dyski HDD nadal znajdują zastosowanie.

HAMR to fascynująca technologia dysków HDD

Żyjemy w erze informacji, a to oznacza, że różne biznesy muszą gromadzić niewyobrażalnie wielkie zbiory danych. To m.in. tego typu podmioty będą zainteresowane technologią tworzoną przez firmę Seagate. Konkretniej mówiąc chodzi o HAMR, czyli Heat-Assisted Magnetic Recording, co po polsku można przetłumaczyć na magnetyczny zapis wspomagany ciepłem.

W dużym skrócie, jest to sposób wykorzystujący ciepło do tego, by zwiększyć możliwą gęstość zapisu danych. HAMR pozwala obejść magnetyczne właściwości nośnika z dysku HDD, które mogą być postrzegane jako niepożądane ograniczenia. Specjalnie zaprojektowana głowica jest wspierana przez diodę laserową, która może podgrzewać nośnik danych w chwili zapisu, a robi to jedynie w niewielkim obszarze, który tego wymaga.

Takie sztuczki są sposobem na pokonanie oporności na zmiany magnetyczne oraz skuteczną metodą „upychania” jeszcze większych pakietów danych, a więc cieszenia się większą gęstością zapisanych informacji. Seagate unika zwiększania fizycznego rozmiaru dysków, ale oferuje wyższą pojemność. Jeszcze w tym kwartale do sprzedaży trafią specjalne dyski HDD o pojemności aż 30 TB, co będzie skierowane do klientów biznesowych. Za jakiś czas najpewniej doczekamy się tego typu twardych dysków o jeszcze większych pojemnościach.

Na koniec przypominamy, że kasy samoobsługowe nie przyjęły się na Zachodzie, a po wyłączeniu pewnych funkcji w smartfonie, można łatwo wydłużyć czas pracy na baterii. Pisaliśmy również o wyjmowaniu ładowarki z gniazdka.

Źródło: Antyradio/seagate.com

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!