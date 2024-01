Wyjmować ładowarkę z gniazdka czy można zostawić? W końcu znamy odpowiedź

Czy trzeba odłączać ładowarkę? To pytanie wydaje się być uzasadnione choćby dlatego, że wielu z nas szuka oszczędności na wszelkie możliwe sposoby. W takim razie jak się zachować i czy ma to aż takie znaczenie?

Najczęściej wygląda to tak, że jedna grupa ludzi z zasady pozostawia ładowarkę w gniazdu i nigdy jej nie wyjmuje. Jest to oczywiście kwestia wygody, bo skoro za jakiś czas ponownie będzie trzeba naładować smartfona… to „niech już zostanie ta ładowarka w gniazdku”.

Inna grupa osób charakteryzuje się zupełnie innym zachowaniem. Ci ludzie niemal zawsze pamiętają o tym, by odłączyć ładowarkę, a podłącza ją tylko i wyłącznie wtedy, gdy zaistnieje konieczność naładowania telefonu. No dobrze, ale w takim razie kto ma rację?

Ładowarkę odłączyć… a może zostawić? Jaki będzie koszt?

Oczywiście każda ładowarka do smartfona może mieć trochę inne parametry, ale w dzisiejszych czasach, w zdecydowanej większości przypadków standardy są takie, że nie narazimy się na duże koszty w przypadku pozostawienia wspomnianej ładowarki w gniazdku.

Dla jednych będzie to gra warta świeczki, a dla drugich zabrzmi jak żart, lecz koszty związanie z pozostawieniem ładowarki od telefonu w gniazdku na stałe, to w wielu przypadkach kwestia kilku lub kilkunastu zł rocznie. Sprawia to, że nie każdy będzie się tym przejmował, ale… jeśli ktoś po prostu dba o środowisko i nie lubi sytuacji, w których dochodzi do marnowania jakichkolwiek zasobów, wtedy będzie to dodatkową motywacją do odłączania wszelkich ładowarek, gdy akurat nie są potrzebne.

Niektórzy zwracają uwagę na jeszcze jedną rzecz, mianowicie bezpieczeństwo pożarowe. Oczywiście współczesne urządzenia spełniają wiele wymogów bezpieczeństwa, lecz zawsze istnieje jakieś potencjalne ryzyko np. pożaru, który będzie spowodowany wadliwą elektroniką. Z tego względu są ludzie unikający choćby zostawiania ładowarek w gniazdku na czas nocy.

Warto pamiętać jeszcze o tym, że równie dobrze można wyłączać listwę przyciskiem (bardzo wiele ma taki dodatek). Ponadto dobrą praktyką jest odłączanie urządzeń elektrycznych w sytuacji, gdy w okolicy jest burza.

