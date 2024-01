Kasy samoobsługowe nie przyjęły się na Zachodzie. Za dużo kradzieży

To, co sprawdza się w jednym kraju, niekoniecznie jest dobrym rozwiązaniem w drugim. Przykładem są kasy samoobsługowe.

Technologia sprawdza się w wielu dziedzinach życia. Choć czasem wymagają wprowadzenia poprawek, to jednak potrafią ułatwić życie, co przekłada się na oszczędność czasu. Dobrym przykładem są kasy samoobsługowe. W wielu sieciach sklepów klienci mają wybór – udać się do tradycyjnej kasy lub wykorzystać sztuczną inteligencję i skasować samodzielnie zakupy przy pomocy kasy samoobsługowej. Takie udogodnienia spotkać można w popularnych sieciach handlowych jak np. Lidl, Żabka czy Rossmann. To, co dla Polaków stało się oczywiste i wygodne w użytkowaniu nie w każdym kraju zrobiło karierę.

Za granicą rezygnują z kas samoobsługowych

Trudno w to uwierzyć, ale kasy samoobsługowe przysporzyły wielu problemów za granicą. Serwis dlahandlu.pl opisuje, że w Wielkiej Brytanii takie rozwiązanie średnio się sprawdziło. Sieć supermarketów Booths została zmuszona do ograniczenia miejsc samoobsługowych w swoich sklepach. Powodem są skargi klientów. Według nich automaty działają zbyt wolno i pozostawiają dużo do życzenia jeśli chodzi o niezawodność. Kolejnym przykładem jest Walmart – amerykańska sieć supermarketów. Postanowiono usunąć kasy samoobsługowe w niektórych punktach ze względu na kradzieże. Również Dollar General przewidywał, że zamontowanie kas będzie dobrym rozwiązaniem. Teraz rozważa zmianę strategii.

Rozwiązanie wbrew pozorom nie przyniosło im planowanych oszczędności. Mało tego, zagraniczne firmy przerósł problem kradzieży, jaki zwiększył się z chwilą wprowadzenia samoobsługowych punktów.

Źródło: Antyradio/Business Insider/Dlahandlu.pl

