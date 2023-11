Idzie nowe. Brytyjskie muzeum uznało rzymskiego cesarza za transkobietę

Muzeum w Wielkiej Brytanii uznało rzymskiego cesarza Heliogabala za osobę transpłciową. Według doniesień mediów organizacja wprowadziła zmiany po konsultacjach ze środowiskiem LGBT.

Rzymski cesarz osobą transpłciową

Muzeum w hrabstwie Hertfordshire w Wielkiej Brytanii po konsultacjach przeprowadzonych z osobami reprezentującymi środowisko LGBT uznało, że dokonają zmian. I tak rzymski cesarz Heliogabala został uznany za osobę transpłciową. Będzie więc mowa o nim jako o „władczyni Rzymu” z wykorzystaniem zaimków „ona/jej”. Co wpłynęło na dokonanie zmian? Otóż jak poinformowali pracownicy, na decyzję wpływ miały rzymskie kroniki. Z tym jednak nieco mniej zgadzają się historycy. Decyzja o tym, aby Heliogabala uznać jako kobietę transpłciową, wywołała lawinę komentarzy. Jedni uważają, że to słuszna decyzja, a inni wręcz przeciwnie. Kroniki jednak mogą rozwiewać pewne wątpliwości. Mowa tu w szczególności o relacji rzymskiego kronikarza Kasjusza Diona, który w zapiskach miał stwierdzić, że ów cesarz był „nazywany żoną, kochanką oraz królową”. Ponadto do jednego ze swoich kochanków miał powiedzieć: „Nie nazywaj mnie panem, bo jestem panią”. Mimo tego rodzaju dowodów wiele osób wyraża sprzeciw i nie jest przekonana co do decyzji muzeum. Ci jednak tłumaczą, że chcą w ten sposób „okazać wrażliwość”.

Chcemy okazać wrażliwość, nadając odpowiednie zaimki ludziom z naszej przeszłości. W ten sposób okazujemy im bowiem szacunek. Wiemy, że Heliogabal identyfikował się jako kobieta i kazał używać wobec siebie odpowiednich zaimków. Nie wszyscy jednak przyjęli tę zmianę z takim samym entuzjazmem – tłumaczył kontrowersyjną decyzję Keith Hoskins, lokalny radca zajmujący się sztuką.

Z entuzjazmem decyzji nie przyjęli również niektórzy eksperci, którzy uważają, że taka zmiana może negatywnie wpłynąć na reputację cesarza. Jak tłumaczy Andrew Wallace-Hadrill z Cambridge, cytowany przez „Daily Mail”, Rzymianie nie uznawali osób trans. A informacja, że mężczyzna zachowuje się w łóżku jak kobieta, miało być jedną z najgorszych obelg. W zapiskach miały również pojawić się wzmianki o tym, że Heliogabal nosił makijaż, peruki oraz depilował ciało. Wielu uważa, że tego rodzaju oskarżenia miały na celu negatywne wpłynięcie na jego dobre imię.

Źródło: Antyradio/Polsat News

