Ile to 230 - 220 x 0.5? Ludzie podają 3 odpowiedzi, a aż 2 są poprawne

Matematykę jedni kochają, inni nienawidzą. Trudno przejść obok niej obojętnie. W sieci nie brakuje też wielu matematycznych zagadek, których rozwiązanie ma ujawnić nasz iloraz inteligencji. Oczywiście wynik swojego IQ badany w ten sposób należy brać z dużym dystansem.

Gdy w sieci pojawia się matematyczne zadanie do rozwiązania, internauci natychmiast ruszają do liczenia oraz komentowania. Podobnie było i w tym przypadku. Jakiś czas temu w Internecie pojawiło się zadanie:

230 - 220 x 0.5 =

Jaki wynik jest prawidłowy?

Z pozoru łatwe zadanie, wielu osobom sprawiło kłopot. Pierwszy błąd, jaki zrobiła spora część z nich, to niezastosowania się do kolejności wykonywania działań. Najpierw należy rozwiązać zadania w nawiasie, a następnie przystąpić do dzielenia, mnożenia, dodawania i odejmowania.

230-220 x 0,5 = 120

To właśnie taki wynik był często podawany jako poprawny. Jednak sporo internautów twierdziła, że prawidłową odpowiedzią jest także 5. Tutaj wiele osób zaczęło debatować nad zadaniem. Niektórzy nie zgadzają się ze stwierdzeniem, że liczba 5 jest odpowiedzią, część z nich uważa, że wynik to „5!”, przy czym wykrzyknik oznacza silnię. Silnia z liczby 5 daje 120. Na takie możliwe rozwiązanie zwrócił uwagę jeden z użytkowników serwisu X.

Zatem poprawna odpowiedź to 120 i 5!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!