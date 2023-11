Ludzie byli w ciężkim szoku. Doda udowodniła swój geniusz

Doda ma swoich fanów oraz jak to często bywa… także i „antyfanów”, którzy chętnie krytykują polską piosenkarkę. Warto jednak przypomnieć, że stereotypy o blondynkach nie będą odpowiednią amunicją do atakowania Doroty Rabczewskiej. Dlaczego? Powód może zaskoczyć!

Większość osób zapewne spotkało się z żartami na temat blondynek. Najczęściej bazują na stereotypach, które w celu uzyskania efektu komediowego odnoszą się do ich poziomu IQ. Tylko jaka jest rzeczywistość choćby w przypadku słynnej Dody? Ta informacja może być zaskoczeniem dla tych ludzi, którzy do tej pory gardzili polską piosenkarką

Doda zalicza się do grona wyjątkowych osób

Mało kto może się pochwalić takim wyróżnieniem! Jakiś czas temu Doda informowała o tym, że otrzymała zaświadczenie z Mensy i należy do wąskiego grona 1 proc. populacji z ponadprzeciętnym poziomem inteligencji.

Z przedstawionego dokumentu wynika, iż Dorota Rabczewska ma IQ o wartości 156, a wynik ten kwalifikuje ją do wstąpienia do Mensa Polska. Fani Dody często komentowali to w pozytywny sposób:

Brawo. Przyglądam się pani od lat. Jest pani jak wino z wiekiem lepsze i droższe. Pozdrawiam z Londynu i zapraszam

Umieram z ciekawości kto jeszcze ma taki z polskich artystocelebrytow....no ktooooo....

Gratuluję Pani Doroto, wspaniały wynik. Mądra kobitka z Pani

Przynajmniej nikt Ci nie powie "chyba głupia jesteś"

Warto podkreślić, że test był wykonany wiele lat temu. Nie zmienia to jednak faktu, iż nawet pomimo mniej lub bardziej pozytywnego wizerunku, wykreowanego specjalnie na potrzeby świata rozrywki, czasem może się okazać, że artysta lub artystka mają niejednego asa w rękawie i skrywają w sobie ogromny potencjał. Czy ta informacja w jakimś stopniu zmieniła wasze poglądy na temat Dody?

