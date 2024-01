Jak sprawić, że ludzie zrobią, co chcemy? Badanie ujawniło, że wystarczy 1 słowo

Czy da się sprawić, że ludzie będą robili to, co chcemy? Oczywiście, że tak i co najważniejsze wcale nie trzeba uciekać się do brutalnych metod.

Każdy z nas chciałby posiadać taką moc, aby ludzie chętnie robili to, co chcemy i jeszcze byli przy tym zadowoleni. Psychologowie co jakiś czas dzielą się radami, jak skutecznie wywierać wpływ na inne osoby, za pomocą mowy ciała czy odpowiednio dobranych słów. Okazuje się, że jest możliwe, aby ludzie faktycznie robili to, co chcemy i wcale nie trzeba być przy tym bezwzględnym manipulatorem, którego należy unikać jak ognia. Wręcz przeciwnie – wystarczy użycie jedno słowo.

Wystarczy jedno słowo, aby ludzie robili, co chcemy

Wpływanie na innych ludzi obierając brutalne metody i regularnie nimi manipulując, jest bardzo złe i toksyczne. Czasem jednak chcemy uzyskać od kogoś pomoc, a nie wiemy, jak o nią poprosić, żeby nie dostać odmowy. W 1977 roku psycholog Ellen Langer wraz z zespołem badaczy na Uniwersytecie Harvarda przeprowadzili badanie, które do dzisiaj pomaga zrozumieć ludzkie zachowanie i pomóc w komunikacji. Był to „test kopiarki”.

Langer poprosiła asystentów, aby udali się do uniwersyteckiej biblioteki i podeszli do osób, które czekają w kolejce do kserokopiarki. Następnie mieli zapytać ich, czy zostaną wpuszczeni do kolejki. Posiłkowali się trzema następującymi pytaniami:

Przepraszam, mam 5 stron. Czy mogę skorzystać z ksero? Przepraszam, mam 5 stron. Czy mogę skorzystać z ksero, ponieważ się spieszę? Przepraszam, mam 5 stron. Czy mogę skorzystać z ksero, ponieważ muszę zrobić kopie?

Mimo iż argument pojawiający się w trzecim pytaniu nie miał żadnego sensu, to został użyty, aby sprawdzić reakcje badanych. Po przeanalizowaniu formułki pytania oraz reakcji uczestników wnioski stały jasne. Znacząca większość osób skłonna jest nam pomóc jeśli podamy powód naszej prośby.

Otóż gdy asystent zadał pierwsze pytanie, otrzymał pomoc od 60 procent badanych osób. Gdy wykorzystał wariant drugi, do jego prośby przychyliło się aż 94 procent osób. A gdy zadał trzecie, choć mało logiczne pytanie, 93 procent osób przepuściło go w kolejce do ksero. Jakie to rodzi wnioski? Praca naukowa Ellen Langer dowiodła, że potężnym i znaczącym w tym zdaniu okazało się słowo „ponieważ”, co oznacza, że ludzie chętniej nam pomogą jeśli podamy im powód, dla którego prosimy o przysługę. Czasem może mieć on niewiele wspólnego z logiką.

Źródło: Antyradio/Jamesclear.com/Journal of Personality and Social Psychology

