Polski producent gier zwalnia niemal połowę personelu. Kryzys w branży?

Stanisław Lem w świecie rozrywki elektronicznej? Tak, stało się to rzeczywistością dzięki Starward Industries, lecz teraz przyszedł czas na poważną redukcję zespołu polskich twórców gier.

Jak zauważa m.in. Natalia Kieszek z serwisu Mam Biznes, z czatu zorganizowanego dla osób zainteresowanych losami polskiego studia Starward Industries wynika, że zespół skurczył się z 34 do zaledwie 19 osób. Czy zakończenie współpracy z aż 15 specjalistami, to powód do zmartwień?

W branży rozrywki elektronicznej ostatnio źle się dzieje

Stanisław Lem w świecie gier? Być może nie wszystko i nie wszędzie jest dla nas… Podobno gra The Invincible została wydana w trudnym okresie rynkowym, więc kto wie, może wniosek o ewentualnym „kryzysie w branży” na polskim podwórku, a nawet światowym, będzie tu w jakimś stopniu usprawiedliwiony. Z kolei ktoś inny na pewno mógłby zaryzykować stwierdzenie, iż tytuł po prostu nie spełnił oczekiwań (w tym również inwestorów), a teraz przyszedł czas na ponurą restrukturyzację.

Przykra sytuacja, a przecież Starward Industries to tylko małe polskie studio, które chciało przelać wizje Stanisława Lema do świata gier. Jednak w ostatnim czasie nawet giganci branży decydują się na trudne, radykalne posunięcia. To dobry moment na przypomnienie o niedawnym trzęsieniu ziemi, które wywołał Microsoft.

Moloch najpierw dokonał ogromnego przejęcia Activision Blizzard za około 69 mld dolarów, a teraz zabrał się za prawdziwą falę zwolnień, ponieważ posadę straci aż 1900 pracowników związanych z grami. W wyniku tych działań doszło m.in. do anulowania intrygującego projektu o nazwie „Odyssey”, który najpewniej był tworzony od wielu lat (co najmniej 6).

Oglądaj

Podsumowując, ambitne polskie studio, które jest względnie małe, teraz skurczyło się jeszcze bardziej. Jest to potencjalnie bolesna informacja dla tych osób, które kibicowały polityce tworzenia gier opartych na twórczości wybitnego polskiego pisarza, jakim niewątpliwie był Stanisław Lem. Ostatecznie jednak Starward Industries znajduje się pod opieką znacznie większego 11 Bit Studios, a ich przyszłość nadal ma w sobie potencjał, który w przyszłości może nas jeszcze zaskoczyć. Pozostaje trzymać kciuki za nowe projekty, bo nie jest tajemnicą, iż polskie gry potrafią cieszyć się ogromnym zainteresowaniem. Jeżeli natomiast lubicie stare gry, to polecamy 10 legendarnych klasyków sprzed lat!

Źródło: Antyradio/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!