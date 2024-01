Ile WOŚP zebrała pieniędzy w całej swojej historii? Lepiej usiądźcie

32. Finał WOŚP za nami. Wiele wskazuje na to, że w tym roku padnie kolejny rekord. A czy wiecie, ile przez 31 lat udało się zebrać pieniędzy?

32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z pewnością przejdzie do historii. Z chwilą podania deklarowanej kwoty, jaką udało się zebrać podczas tegoroczne zbiórki, była ona o 20 milionów wyższa niż rok temu. Szacuje się więc, że w tym roku padnie kolejny rekord. Według wstępnych wyliczeń udało się zebrać 175 426 813 złotych. A to oczywiście nie koniec – liczenie wciąż trwa. Do tego trzeba będzie doliczyć jeszcze pieniądze z wielu licytacji.

Ile WOŚP zebrała pieniędzy w całej historii?

Polacy każdego roku podczas Finału WOŚP pokazują, jak olbrzymie mają serca. Świadczą o tym nie tylko puszki zapełniane w ekspresowym tempie, ale przede wszystkim kwota, jaką udało się zebrać. Na stronie WOŚP można znaleźć informacje, że w ciągu 31 Finałów WOŚP udało się zebrać blisko 2 miliardy złotych oraz zakupić 71,5 tysiąca urządzeń. Mowa tu o kwocie z pominięciem tegorocznego Finału, ponieważ oficjalne dane nie są jeszcze znane.

Kliknij w poniższy baner i zagłosuj na Płytę Rocka Antyradia 2023:

Dzięki temu na przestrzeni lat udało się wesprzeć m.in. ratowanie życia dzieci z wadami wrodzonymi, wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci, laryngologię, otolaryngologię i diagnostykę głowy, okulistykę dziecięcą czy pacjentów z sepsą. Tegoroczny Finał upłynął natomiast pod znakiem „Płuca po pandemii”, a zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do diagnozy, monitorowania chorób płuc czy rehabilitacji dzieci oraz dorosłych.

Źródło: Antyradio/Radio Zet/WOŚP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!