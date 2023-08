Oto 5 zwrotów używanych przez egoistów. Jak ich unikać?

W psychologii występuje takie pojęcie, jak „zdrowy egoizm” i nie ma w nim niczego złego. Mówimy o nim wówczas, gdy jesteśmy w stanie rozpoznać swoje potrzeby i je zaspokoić w taki sposób, aby nie przekraczać granic innych ludzi. To umiejętność, której każdy z nas powinien się nauczyć.

Problem pojawia się wówczas, gdy w naszym otoczeniu mamy do czynienia z kimś, kto gra wobec nas nie fair i robi wszystko, by osiągnąć swoje korzyści. Takim egoistom mówimy stanowcze NIE.

Jeden z psychologów, zdradził portalowi CNBC najczęstsze zwroty używane przez egoistów. Poprzez słowa mamy być zmanipulowani, a wypowiadający je osiągnąć w ten sposób zamierzone cele.

Poniżej możecie przeczytać 5 toksycznych zwrotów, które wypowiadają osoby cechujące się dużym egoizmem.

„Ta opinia jest obraźliwa”

Nawet jeśli krytyka będzie konstruktywna, a wypowiadane słowa szczere i prawdziwe, egoista odbierze je jako atak na swoją osobę. Nie dopuszczają do siebie krytyki i częściej zaczną kontratakować, niż przyznają rację.

„Każdy mój pomysł zasługuje na uwagę”

Osoba skupiona na sobie nie widzi własnych pomyłek i nie dopuszcza do siebie myśli, że mogą mu się one przytrafić. Jeśli ma jakiś pomysł, to trzeba go zrealizować. Nawet jeśli jedyną osobą, która w to wierzy, jest on sam. Egoiści są przekonani, że ich pomysły to same perełki.

„Odnieśli sukces moim kosztem”

Psycholog zauważa, że osoba, która cechuje się nadmiernym uwielbieniem własnej osoby, odnosi mniejsze sukcesy w porównaniu do tych, którzy nie skupiają się tak bardzo na sobie. Jeśli ktoś z ich otoczenia odniesie sukces, natychmiast wcielają się w rolę poszkodowanego.

„Dlaczego wciąż mnie kontrolujesz?”

Takie pytanie lubią zadawać egoiście w pracy. Nie chodzi tu tylko o wymagającego szefa, ale także o zwykłe codzienne wskazówki, czy uwagi. To osoby bardzo delikatne i niezwykle wrażliwe na swoim punkcie, więc nawet małe sugestie mogą być potraktowane przez taką osobę, jako próba kontroli i brak zaufania.

„Nie zgadzasz się ze mną? To brak szacunku!”

Świat jest tak skonstruowany, że każdy z nas jest inny. Mamy różne poglądy, doświadczenia i spojrzenie na świat. To, że ktoś nie podziela naszego zdania, nie oznacza, że nas nie szanuje czy nie lubi. Wie o tym sporo osób, jednak ci zbyt wrażliwi na swoim punkcie mają inne zdanie. Dla nich często brak zgody oznacza brak szacunku. No bo jak można nie podzielać zdania narcyza?

Odmienny pogląd innych, nie jest dla niego nowym doświadczeniem czy możliwością nauki, ale swego rodzaju atakiem.

Jak radzić sobie z egoistą?

Próba wdania się w dyskusję z taką osobą, bardzo często kończy się fiaskiem. Co więc należy zrobić, jeśli mamy do czynienia z kimś takim?

Najlepszym rozwiązaniem jest unikanie kontaktu z taką osobą. Ich niektóre zachowania są toksyczne i mogą źle wpływać na nasze zdrowie psychiczne. Czasem jednak nie da się od nich całkowicie odciąć, bo np. to nasz współpracownik. Co w takiej sytuacji?

Należy jasno ustalić granicę. W miarę możliwości można spróbować wytłumaczyć takiej osobie, jak krzywdzące, również dla niego samego jest czarno-białe myślenie i odrzucanie wszelkich innych poglądów.

