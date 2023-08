Strach przed opinią innych nie daje spokoju? Wiemy, jak temu zaradzić

Wiele osób przejmuje się zdaniem innych. O ile jest to konstruktywna krytyka i pochodzi od bliskich nam osób, nie ma w tym niczego złego. Gorzej jednak jeśli obawiamy się opinii osób, których prawie wcale nie znamy.

Strach przed zdaniem innych ludzi, potrafi sparaliżować i doprowadzić do tego, że zrezygnujemy z własnych marzeń. Na szczęście są sposoby, które pozwolą nam w pełni cieszyć się życiem i uwolnią nas od zajmowania głowy zdaniem innych.

Terapeutka cytowana przez CNBC, zdradza sposoby na uporanie się z utrudniającym życie myśleniem „co powiedzą inni”. Pamiętajmy, że każdy ma inne doświadczenia i inną historię, warto mieć to na uwadze, zanim zbyt mocno zasugerujemy się czyjąś opinią.

Nie traktuj sytuacji zbyt poważnie

Natłok codziennych obowiązków sprawia, że często o czymś zapominamy, bądź mamy do czynienia z nieoczekiwanymi sytuacjami. Zamiast analizować swoje zachowanie i zastanawiać się, czy w danej sytuacji nie zachowaliśmy się głupio, warto spojrzeć na wszystko z dystansem i nie oceniać siebie tak surowo.

Sytuacja mnie zaskoczyła, ale na tamtą chwilę nic lepszego nie przychodziło mi do głowy. Spotkanie trwało 5 minut, więc prawdopodobnie nie powiedziałem niczego strasznego, jak wciąż mi się wydaje. - zdradza terapeutka, w jaki sposób do siebie mówić.

Pamiętajmy, że nie tylko my jesteśmy zabiegani, wielu ludzi ma swoje sprawy na głowie i często, to, o czym my rozpamiętujemy godzinami, inni już dawno puścili w niepamięć.

Szukaj dowodów

Ludzie mają tendencję do krytyki, często krytykowania siebie samego. Jeśli ktoś się do nas nie uśmiechnie, często podejrzewamy, że nas po prostu nie lubi, bądź my sami względem niego się źle zachowaliśmy. Nawet jeśli nie mamy powodów do takich wniosków, stale się obwiniamy.

Psycholog tłumaczy, aby zmierzyć się z wewnętrznym krytykiem, kontratakować i przede wszystkim zebrać dowody.

Wyobraźmy sobie następującą sytuację. Jesteśmy w pracy, a obok nas przechodzi współpracownik, który słowem się do nas nie odzywa, w dodatku unika spojrzeń w naszą stronę.

Wiele osób w takiej sytuacji stwierdzi, że jest nielubiana przez daną osobę. Takie stwierdzenie może nie mieć nic wspólnego z prawdą. Co radzi psycholog? Poszukać dowodów i zadać sobie następujące pytania:

Czy doszło między mną a współpracownikiem do wymiany zdań, która spowodowałaby u niego takiego zachowanie?

Czy ktoś inny zauważył problem między nami?

Czy wcześniej taka sytuacja już się zdarzała?

Jeśli na powyższe pytania odpowiesz NIE, warto wziąć pod uwagę, że współpracownik może mieć zły humor, a jego postawa niekoniecznie, a raczej wcale nie jest kierowana do nas. Prawdopodobnie negatywne myśli i obawy nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. W końcu każdy z nas miewa złe dni, prawda?

Pochwal się

Jak już wspomnieliśmy wyżej, wielu z nas lubi się krytykować. A gdyby tak spróbować zacząć się chwalić? I wcale nie chodzi o przechwałki, ale o zdrowe podejście do tematu. Każdy z nas ma dobre i złe strony, a naszym zadaniem jest teraz skupienie się na naszych pozytywnych stronach.

Swoje sukcesy możesz zapisać na kartce, w telefonie czy na laptopie. Możesz wypisać swoje sukcesy zawodowe i prywatne, a także pochwały, jakie otrzymałeś od rodziny czy przyjaciół, a nawet nieznanych ci osób. Nie zapomnij też o tych od samego siebie. W ten sposób zaczniesz zauważać swój potencjał, przestaniesz dostrzegać tylko negatywne rzeczy i swobodniej będziesz funkcjonować w społeczeństwie.

Pamiętaj, że w jakimś stopniu każdy z nas przejmuje się opinią innych, jednak gdy strach jest przesadny, należy podjąć walkę. Powyższe metody są dobrym do tego początkiem.

