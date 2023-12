To koniec… Robot Elona Muska jest bardziej ludzki od niejednego człowieka

James Cameron nas wszystkich ostrzegał, a zrobił to już w 1984 roku! Czy posłuchaliśmy tego wybitnego filmowca? Oczywiście, że nie, a teraz budujemy „przyszłe terminatory”, które za jakiś czas będą nas ścigać po ulicach… No dobrze, przystopujmy trochę z przesadzoną dramaturgią i zacznijmy od nowa.

Elon Musk pochwalił się nową wersją swojego humanoidalnego robota o nazwie Optimus – Gen 2. Ta niesamowita maszyna została zbudowana przez inżynierów pracujących w Tesli, a jej nowa generacja charakteryzuje się m.in. prędkością zwiększoną o 30 proc. w porównaniu do starszej wersji.

Optimus – Gen 2 zadziwia

Serwis Ars Technica zwraca uwagę na fakt, że udało się zmniejszyć wagę robota o 10 kg, a do tego poprawiono jego równowagę i zadbano o wyczucie dotykowe. Co to znaczy? Jak widać na filmiku demonstracyjnym, terminat… to znaczy robot o nazwie Optimus, ma zdolność do przenoszenia czegoś tak delikatnego, jak kurze jaja! Maszyna nie spowoduje choćby najmniejszego pęknięcia skorupki.

Kto wie, być może w przyszłości tego typu roboty będą przydatne podczas misji kolonizacyjnych na Marsie? NASA od lat pracuje nad własnym projektem o nazwie Valkyrie. Jeżeli natomiast uznaliście, że zdolności prezentowane przez Optimusa drugiej generacji nie są aż tak imponujące, to zachęcamy do rzucenia okiem na szokujące osiągnięcia prezentowane przez Boston Dynamics! Zbudowany przez nich Atlas zachowuje się jak akrobata.

