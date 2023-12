Twoi bliscy mogą cierpieć na „uśmiechniętą depresję”. Jak ją rozpoznać?

Depresja to poważna choroba, której nie powinno się lekceważyć. Często osoby, które na nią cierpią, nie chcą podzielić się swoim problemem lub nawet nie są jego świadome. Oto jak rozpoznać „uśmiechniętą depresję”.

Depresja to choroba, która dotyka sporą część społeczeństwa. Według Światowej Organizacji Zdrowia cierpi na nią około 280 milionów ludzi na świecie. W Polsce ta liczba sięga aż 1,2 miliona. Depresja bywa podstępna i często jest wypierana ze świadomości osób nią dotkniętych. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na zachowanie bliskich.

Jakie objawy daje „uśmiechnięta depresja”?

Depresja może dotknąć każdego, niezależnie od wieku czy płci. Według z danych z roku na rok przybywa osób, które zmagają się z tego typu problemem. Choroba ta nie zawsze jest prosta w diagnozie. Często osoby nią dotknięte wypierają to ze świadomości, co może prowadzić do pogłębienia objawów. Osoby z tzw. „uśmiechniętą depresją” nie potrafią nazwać swoich uczuć. Przybierają maskę, dzięki której ukrywają swoje problemy przed otoczeniem. Chorujący stopniowo wycofuje się z życia społecznego. Oddala się od bliskich osób. Unika miejsc, w których zawsze lubił przebywać. Najlepiej czuje się sam ze sobą. Dorosłemu zdarza się nie stawić w pracy, a dzieci i młodzież zaczynają regularnie wagarować. Z racji tego, że niekomfortowo czują się w dużych grupach, unikają miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi.

Ważnym sygnałem jest porzucenie swoich pasji i zainteresowań. Osoba dotknięta depresją nie będzie już czerpała radości z tego, co często nadawało jej życiu sens. Depresja to nie tylko pogorszenie się samopoczucia psychicznego, ale także fizycznego. Nagła utrata lub wzrost wagi, pomijanie posiłków lub objadanie się mogą świadczyć o rozwoju choroby. Niechęć do rozpoczęcia nowego dnia czy unikanie codziennych obowiązków. Niektórzy cichej depresji przypisują też:

pracoholizm

zaburzenia snu

ogólne zmęczenie

niechęć do przygotowania posiłków

Jeśli zauważysz, że ktoś z twoich bliskich lub ty sam zmagasz się z podobnymi objawami, nie lekceważ ich. Najlepszym rozwiązaniem będzie wizyta u lekarza specjalisty.

Jeśli przeżywasz kryzys i masz myśli samobójcze, skontaktuj się z Kryzysowym Telefonem Zaufania – 116 123 (codziennie 14-22), z Kryzysowym Telefonem Zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111 lub z Całodobowym centrum Wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym – 800 70 22 22. Eksperci czekają na Twój telefon, daj sobie pomóc.

Źródło: Antyradio/Gazeta.pl

