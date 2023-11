Phubbing pogarsza relacje i rujnuje dzieciństwo. Na czym polega?

Żyjemy w dobie technologii i Internetu. Wiele osób nie wyobraża sobie wyjść z domu bez smartfona. A gdy już w nim jest, często spędza godziny na scrollowaniu mediów społecznościowych. Taka praktyka nie tylko prowadzi do uzależnienia od telefonu, ale także do licznych zaniedbań, zwłaszcza w relacjach z ludźmi.

Im więcej mamy możliwości i dostępu do różnych rzeczy, także tych pozytywnych, tym więcej jest zagrożeń. Media społecznościowe są dobre i mogą przyczynić się do wielu dobrych rzeczy, np. nagłaśnianie różnych spraw. Mają też drugą stronę – czasem znajdą się w niepowołanych rękach i wykorzystywane są do szerzenia patologicznych zachowań. Osoby zbyt często korzystające z telefonu i social mediów narażone są na uzależnienie. Będą poświęcać swój wolny czas na przeglądanie nowości w sieci, a gdy już obejrzą interesujące ich treści, wciąż nie będą mieć dość. Takie zachowanie wpływa negatywnie na relacje międzyludzkie. Nie jest przecież komfortowo przebywać w towarzystwie kogoś, kto cały czas wpatrzony jest w ekran telefonu.

Phubbing rujnuje dzieciństwo

Coraz częściej zjawisko to widać u rodziców, którzy w obecności dziecka skupiają się na korzystaniu z telefonu i przeglądaniu nowych postów w mediach społecznościowych. Stało się to na tyle popularne, że otrzymało swoją nazwę. Phubbing to nic innego, jak lekceważenie drugiej osoby na rzecz telefonu. Prowadzi do pogorszenia relacji międzyludzkich, a w przypadku relacji z dziećmi negatywnie wpływa na ich wychowanie. Felice Martin w Behavioural Health Associates of Georgia postanowiła zbadać, jakie skutki niesie phubbing w relacji rodzic-dziecko. Co ciekawe, według autorki badania wcale nie trzeba spędzać godzin na telefonie, aby zaczęto dostrzegać negatywne skutki. Według Martin już samo pisanie wiadomości, robienie zakupów online czy regularne włączanie dziecku bajek na YouTube może wyrządzić mu krzywdę.

Oczywiście wiadome jest, że w dzisiejszych czasach funkcjonowanie bez telefonu jest trudne. Smartfon to dla nas nie tylko narzędzie do komunikacji z innymi osobami, ale także źródło innych przydatnych funkcji. Warto jednak mieć na uwadze, że dzieci wychowywane w środowisku, w którym czują, że są akceptowane i wspierane oraz skupiają na sobie uwagę najbliższych, mają lepsze szanse na rozwój. Gdy dzieci są ignorowane bardzo dotkliwie, to odczuwają, co może się odbić na ich dorosłym życiu.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!