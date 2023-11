Czterodniowy tydzień pracy naprawdę działa? Wyniki badań zachwycają

To nie jest tylko pomysł, bo są badania i różnego rodzaju próby z udziałem realnych pracowników. Przykładowo, już w 2022 roku Polska Agencja Prasowa donosiła, że „o skróceniu tygodnia pracy do 4 dni mówi się coraz głośniej, również w Polsce”. Przy okazji zaznaczono, że w wielu miejscach na świecie trwają testy weryfikujące, na ile wiąże się to z ryzykiem spadku efektywności.

Wyniki analiz są tu wyjątkowo obiecujące, wstępnie nie wskazują na pogorszenie rezultatów, wręcz przeciwnie, zauważono wzrost zaangażowania, motywacji, jak i ogólnej satysfakcji pracowników. Luiza Luranc – Jaworek

Z kolei w 2023 roku mogliśmy przeczytać, że autorami jednego z największych badań nad skutkami czterodniowego tygodnia pracy są naukowcy z University of Cambridge i z Boston College w USA. Wspomniane badanie objęło aż 61 organizacji, które zgodziły się na 20-procentową redukcję godzin pracy dla wszystkich zatrudnionych! Oczywiście pensje pozostały na tym samym poziomie.

Ten wielki eksperyment trwał aż pół roku, a jego wyniki wskazały, iż u pracowników doszło do wyraźnego obniżenia wskaźników stresu oraz chorób. Aż 71 proc. ludzi poinformowało, że odczuwa mniejsze wypalenie zawodowe. Jakby tego było mało, naukowcy potwierdzili, że miała miejsce 65-procentowa redukcja dni chorobowych. Do tego spadła też liczba pracowników, którzy rezygnowali z zatrudnienia na rzecz konkurencyjnej firmy.

Ludzie zmienili swoje podejście do pracy

Jednym z niezwykle ważnych wniosków podzielił się Brendan Burchell, kierownik grupy badawczej. Powiedział, że na początku ludzie zastanawiali się, czy skrócenie czasu pracy uda się zrównoważyć wzrostem wydajności. Co ciekawe, efekt był właśnie taki! W wielu przypadkach było widać zmianę w podejściu pracowników, którzy zrezygnowali np. z długich spotkań towarzyskich w czasie pracy. Zamiast szukać sposobów na mało produktywne zabijanie czasu, skupiali się na poprawianiu swojej wydajności.

Kiedyś Islandia brała się za testy

Lata temu Islandia testowała czterodniowy tydzień pracy na tysiącach pracowników. Być może się już domyślacie, że zaobserwowano wzrost produktywności oraz lepsze samopoczucie u ludzi. Serwis The Independent poinformował o ogromnym sukcesie przedsięwzięcia, do którego zaangażowano 2,5 tys. osób.

Rada Miasta Reykjavik zainicjowała wartościowe badania, a pierwsze z nich trwało od 2014 do 2019 roku. Drugie zostało zrealizowane w latach od 2017 do 2019 i wzięli w nim udział państwowi urzędnicy, zatrudnieni w różnych instytucjach rządowych. Niezwykle ciekawe jest to, że analiza wykazała brak spadku jakości oferowanych usług, a także brak czegoś takiego, jak spadek produktywności. Uczestnicy badania informowali, że zmniejszona liczba godzin pracy przełożyła się na więcej aktywności społecznej i więcej sportu, a to często prowadziło do wyższej produktywności w godzinach pracy.

Kto wie, być może kiedyś będzie nam dane funkcjonować w rzeczywistości, która powszechnie uznaje 4 dni pracy i 3 dni odpoczynku? Dajcie znać, co o tym myślicie. My natomiast przypominamy, że zdaniem eksperta tych 6 pytań lepiej unikać na rozmowie o pracę. Z kolei umiejętność stania na jednej nodze może być… zaskakująco istotna dla kwestii związanych ze zdrowiem.

